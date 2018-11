publié le 22/11/2018 à 11:40

Mardi, l'Académie des César et le ministère de l'Éducation nationale ont annoncé l'apparition d'un tout nouveau prix. Il s'agit du "César des lycéens", attribué par 2.000 élèves de Terminale, choisis par l’Éducation nationale. Ce prix ne sera pas décerné lors de la prochaine cérémonie des César, présentée par Kad Merad le 22 février prochain, mais le 13 mars, à la Sorbonne.



"Ce César a pour objectif d'offrir aux jeunes cinéphiles la possibilité d'affirmer leur regard sur la production cinématographique française, d'exprimer et de défendre leurs goûts", précise l'Académie des Arts et Techniques du cinéma. Les 7 films sélectionnés par l'Académie des César seront projetés dans les classes choisies entre janvier et février. Les élèves pourront voter pour leur favori, jusqu'au 22 février à 16h, quelques heures avant la cérémonie officielle.

Le gagnant de ce "César des lycéens" sera dévoilé seulement le 25 février, et la remise du prix aura lieu à l'université de la Sorbonne le 13 mars, en présence de l’équipe du film.