Céline Dion souhaite un joyeux Noël à ses fans

Les stars profitent des vacances de Noël pour passer des moments en famille et Céline Dion ne fait pas exception. Le soir du lundi 24 décembre, à quelques heures du réveillon de Noël, la chanteuse a eu une pensée pour ses fans sur Instagram et a tenu à partager avec eux un cliché plein de tendresse.



Sur la photographie, Céline Dion pose avec ses trois fils, l'aîné René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy, ainsi que leurs chien Charlie et Bear. Accroupis devant un magnifique sapin de Noël, au pied duquel on peut apercevoir quelques cadeaux, la chanteuse a le sourire. Un message très bref accompagne le cliché, en anglais et en Français : "Que votre cœur et votre maison soient remplis de chaleur, de paix et d'amour. Joyeuses fêtes à tous". Le cliché a été aimé par plus de 280.000 personnes.

L'année 2018 a été bien remplie pour Céline Dion, qui a lancé une ligne de vêtements non genrés pour enfants et sorti un nouveau single, Ashes, en mai. Elle a également réalisé une tournée de 22 dates durant l'été en Asie et en Australie. Le repos en famille est donc le bienvenu.