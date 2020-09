publié le 18/09/2020 à 19:21

Cinq jours avant la sortie du film Les Apparences de Marc Fitoussi, mercredi 23 septembre, l'actrice Karin Viard, qui y partage l'affiche avec Benjamin Biolay, explique les contours de cette réalisation, où elle joue Eve, une femme trompée par son mari. "Je dirais que c'est un film à la Chabrol, c'est à dire qu'il y a à la fois une étude sociale, de mœurs et de caractères sous la forme d'un thriller sentimental qui met en jeu plusieurs personnages".

Karin Viard affirme avoir accepté ce rôle parce que "ce qui m'attire, c'est de faire des choses différentes et ça (ce rôle), je ne l'avais jamais fait". "Être dans ce registre-là, avec beaucoup de tension, ça me plait beaucoup" reconnaît celle qui a été nominée plusieurs fois aux César de la meilleure actrice.



"On ne sait pas où ça va aller" explique Karin Viard à ceux qui verront le film en ajoutant qu'"on est tenu en haleine pendant une heure et demie". Au moment où elle a lu le scénario "j'ai dis oui tout de suite", reconnaît l'actrice française, "parce que j'ai vu pas mal d'ingrédients pour camper un personnage extrêmement trouble, très ambivalent".

"Je me suis un peu éloigné des rôles de comédie"

Karine Viard raconte que son personnage, Eve, une femme qui travaille à l'Institut Français de Vienne ne décide pas de quitter son mari car "je pense qu'elle a très peur de la réponse qui pourrait être 'j'ai une maîtresse chérie parce que je ne suis plus très heureux avec toi'". Eve fait donc "semblant de ne pas savoir" et ne le quitte pas "parce qu'elle l'aime follement" souligne-t-elle.

"Il est vrai que depuis quelques années, je me suis un peu éloigné des rôles de comédie parce ce qu'on m'a proposé ne m'intéressait pas" informe-t-elle en soulignant que "les rôles plus sombres, plus tordus m'intéressaient davantage".

Concernant Benjamin Biolay, qui partage l'affiche de Les Apparences avec elle, Karine Viard a "découvert quelqu'un qui m'a infiniment plu". "J'aime l'artiste qu'il est, comme acteur il est beaucoup plus novice que moi mais il a une qualité de présence et un charisme qui sont assez merveilleux" ajoute-t-elle en précisant que "dans la vie, c'est un excellent copain qui a une grande intelligence et une grande sensibilité".