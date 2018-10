et Nassim Aziki

publié le 05/10/2018 à 10:42

C'est son cinquième film en tant que réalisateur. Michel Blanc a réuni un prestigieux casting pour son nouveau long-métrage, intitulé Voyez comme on danse.



Karin Viard y joue l'un des rôles principaux. Le film raconte l'histoire de Julien, Alex, Vero, Eva, Elizabeth, Bertrand, Serena, Loïc et quelques autres. Grands bourgeois, vrais fauchés, étudiants, amoureux, escrocs, paranos : tous ou presque ont quelque chose à cacher.

Dès le début, on retrouve la patte d'auteur de Michel Blanc. Le style est corrosif, irrésistible, cruel mais jamais méchant, au service d'une galerie de personnages tous victimes d'un même mal : la dissimulation. Soit ils se mentent à eux-même, soit ils mentent aux autres, jusqu'au moment où il faut bien faire face à la vérité et à son prix.

> Voyez Comme On Danse - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution

Le film est à la fois bien écrit, élégant et formidablement joué. "Michel Blanc est quelqu'un de très féministe, il donne des rôles aux femmes, qui sont des rôles de courageuses de combattantes, alors elles ont leurs travers, leurs ridicules, leurs impasses mais c'est vrai que par rapport aux hommes elles sont quand mêmes beaucoup plus fortes", a confié Karin Viard au micro de RTL.



Voyez comme on danse est attendu pour le 10 octobre 2018 dans les salles de cinéma.