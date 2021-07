Catherine Deneuve fera son grand retour sur les marches, un an et demi après son AVC

Catherine Deneuve fera son grand retour sur les marches, un an et demi après son AVC Crédits : Christof STACHE / AFP Doria Tillier est la maîtresse de cérémonie du Festival cette année Crédits : LOIC VENANCE / AFP Spike Lee en est le président Crédits : AFP L'acteur Sean Penn présentera son nouveau film "Flag Day" Crédits : Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Charlotte Gainsbourg dévoilera "Jane par Charlotte", un documentaire sur sa mère Crédits : CHRISTOPHE SIMON / AFP Jane Birkin participera aussi à la montée des marches Crédits : LOIC VENANCE / AFP L'acteur Val Kilmer est attendu après son long combat contre son cancer de la gorge Crédits : AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mylène Farmer fait partie du jury Crédits : AFP Tout comme Mati Diop Crédits : Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Tahar Rahim est aussi membre du jury Crédits : BERTRAND LANGLOIS / AFP Sans oublier Mélanie Laurent, ici lors du 44e Festival du Film Américain de Deauville Crédits : Jacques Benaroch/SipaPress 1 / 1

Le Palais des Festivals de Cannes va bientôt revêtir son célèbre tapis rouge. La nouvelle édition du Festival de cinéma le plus connu du monde va démarrer le 5 juillet et s'achever le 17 juillet avec la traditionnel remise des prix dont la très attendue Palme d'or.

Pour cette année 2021, l'apparition la plus attendue est sans aucun doute celle de Catherine Deneuve, un an et demi après son accident vasculaire. L'actrice française qui avait démarré son aventure cannoise en 1977 pour Les parapluies de Cherboug de Jacques Demy vient cette année sur la Croisette pour De son vivant d'Emmanuelle Bercot, hors compétition.

Cinq ans après l'échec critique de The Last Face, présenté à Cannes, Sean Penn sera de retour pour le Festival. Il présente au jury Flag Day, en lice pour la Palme d'or. Jane Birkin et sa fille Charlotte Gaisbourg présenteront de leur côté le documentaire Jane par Charlotte réalisé par Charlotte Gainboug.

Après son long combat contre son cancer de la gorge, Val Kilmer, inoubliable dans Top Gun et The Doors, sera sur la Croisette pour la projection du documentaire Val ! (hors compétition) sur sa vie, réalisé par Ting Poo et Leo Scott.

Tourné en France, The French Dispatch de Wes Anderson fait place à un casting XXL dont -- côté américain -- Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray ou encore l'actrice triplement oscarisée Frances McDormand et -- côté français -- Léa Seydoux, Mathieu Amalric ou le Franco-Américain Thimothée Chalamet.