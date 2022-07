Bruce Willis : souffrant d'aphasie, l'acteur donne de ses nouvelles en dansant

Le 30 mars dernier, la famille de Bruce Willis annonçait que l'acteur de 67 ans mettait fin à sa carrière. Souffrant d'aphasie, une maladie qui touche les parties du cerveau liées au langage, la star de la saga Die Hard ou encore d'Armageddon n'était plus en capacité de poursuivre son métier.

Mais rassurez-vous, Bruce Willis va bien ! Dans une vidéo publiée ce dimanche sur le compte Instagram de sa compagne Emma Heming, le désormais ex-acteur nous a montré qu'il n'avait pas perdu le goût de la danse. Au côté de sa fille âgée de dix ans, il a offert quelques pas de danse relativement bien maîtrisés, sur le rythme de la chanson de la chanteuse américaine Lizzo, About Damn Time.



Si sa fille semble plutôt à l'aise dans l'exercice, c'est une autre paire de manches pour son père. Ce dernier, qui tente de répéter attentivement un mouvement de hanches, semble plus à l'aise quand il s'agit de sauver le monde. Malgré tout, Bruce Willis apparait dans cette vidéo avec le sourire et semble apprécier ce moment familial qui fait plaisir à voir.

