Rihanna sort du silence pour "Black Panther 2" : découvrez "Lift Me Up"

Cela faisait des années que ses fans attendaient. Certains s'étaient même résignés à ne plus jamais entendre la voix de Rihanna. La chanteuse avait concentré ses efforts sur d'autres aspects : la mode et les cosmétiques avec sa marque fenty côté pro et son premier enfant, côté perso. Après six années de silence comme chanteuse solo, la superstar de 34 ans dévoile ce vendredi Lift Me Up qui est la chanson-thème du nouveau film Marvel Black Panther: Wakanda Forever qui va sortir le 9 novembre dans les salles obscures françaises.

Lift Me Up est la chanson de Rihanna qui se dévoile pendant la conclusion du nouveau film Black Panther 2 : Wakanda Forever (que RTL a pu découvrir en avant-première) et qui est traversé par plusieurs thématiques fortes : le deuil, avec la disparition de son interprète principal Chadwick Boseman, le lien mère-enfant ou encore la résilience.

La voix de la chanteuse, plus grave, presque surprenante, accompagne cette ballade aux allures de berceuse parfois. Un titre qui n’est pas forcément destiné à faire danser dans les clubs mais qui ne manquera pas d’émouvoir et d’accompagner le scénario du dernier Marvel.

Le dernier titre en solo de Rihanna remontait à 2016 et Love on the Brain. Lift Me Up sort sur le label Westbury Road de l'artiste. La chanteuse de Umbrella et Diamonds est attendue sur un autre front artistique : le 12 février 2023 elle animera le concert de la mi-temps du Super Bowl, l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux États-Unis. Les fans fervents de Rihanna réclament depuis des années son neuvième album, dont elle a indiqué qu'il serait "infusé de reggae", et laissé entendre depuis 2019 qu'il était presque achevé.

