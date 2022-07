"Black Panther 2" : ce que dévoile l'incroyable trailer de "Wakanda Forever"

C'est sur une reprise féminine de la chanson de Bob Marley No Woman, No Cry que s'ouvre la première bande-annonce très émouvante de la suite du film phénomène Black Panther. La nouvelle franchise de l'univers Marvel a été obligée de changer ses plans pour accompagner la mort soudaine de son acteur principal, Chadwick Boseman.

Le film de Ryan Coogler, qui est toujours aux commandes de cet univers, intègre donc les thèmes du deuil, de la résilience et de l'héritage. Avec une question : qui sera le prochain Black Panther ? Ce film n°2 baptisé "Wakanda Forever", reprenant ici le cri de guerre de cette nation africaine fictive secrète et ultra-technologique semble faire la place belle à ses personnages féminins. Le Wakanda n'aura peut-être pas de roi mais bien une reine pour mener les combats à venir.

Quatre actrices prennent toute la lumière dans cette première bande-annonce explosive et très émouvante. Lupita Nyong'o (Nakia), la femme de notre héros disparu ouvre ce trailer. Il s'agit là d'une actrice de premier plan qui avait été quelque peu sous-exploitée lors du premier volet. Elle semble avoir toutes les cartes en main pour, sinon devenir reine, au moins revêtir le costume de Black Panther. Ce serait une bonne surprise. Nous retrouvons aussi la guerrière numéro 1 du Wakanda et garde du corps du trône : Okoye (incarnée par Danai Gurira). Elle semble toujours tenir son rôle mais devra se relever d'un terrible échec : ne pas avoir sauvé T'Challa.

Shuri, héritière ?

Viennent ensuite les membres de la famille royale actuelle : Shuri, la jeune soeur et prodige scientifique du Wakanda jouée par Letitia Wright. Dans les comics, Shuri devient la nouvelle Black Panther. Elle est aussi l'héritière directe de son frère. Elle serait le choix le plus logique. Enfin, la bande-annonce nous montre une seule femme réellement sur le trône du Wakanda et se présentant comme reine lors d'un discours solennel : Ramonda (Angela Bassett).

La bande-annonce nous offre deux grandes séquences narratives qui expliquent l'intrigue de ce deuxième film. Dans une première séquence qui mise sur l'émotion, nous voyons que la mort du roi T'Challa (qui sera probablement annoncée mais pas montrée à l'écran) sera le point d'accroche du film. Sa compagne et sa soeur contemplent l'horizon les yeux remplis de larmes. Sa mère apparaît vêtue de noir. Une cérémonie très officielle semble aussi se dérouler. Il est encore tôt pour savoir s'il s'agit de funérailles ou d'un couronnement (voire les deux).

Sous l'océan...

L'autre partie du trailer est plus tournée vers l'action et l'océan puisque ce Black Panther 2 sera l'occasion de découvrir une autre civilisation secrète du MCU : Atlantis. Un personnage principal (qui dans les comics est un méchant avant de devenir un allié) sera présenté ici : Namor. On peut considérer ce super-héros comme l'alter ego, côté Marvel, d'Aquaman de DC Comics. Si DC a fait le choix d'une nation futuriste, Marvel semble faire le choix d'une Atlantis plus traditionnelle (même si elle est avancée), un peu à l'image des peuples du Wakanda.

Tenoch Huerta Mejía incarne Namor Crédit : Marvel

Atlantis et le Wakanda semblent se faire la guerre dans ce trailer ce qui correspond à plusieurs scénarios des comics. Il ne serait cependant pas étonnant qu'une plus grande menace fasse entendre raison à ces deux pays et leurs dirigeants afin qu'ils s'allient pour combattre un autre super-méchant. On peut voir les soldats du Wakanda se battre contre les guerriers d'Atlantis qui, contrairement à leur roi, ont la peau bleutée. Namor est un personnage très ancien (plus vieux même que la fondation de Marvel) et il dispose d'immenses pouvoirs. C'est aussi un mutant ce qui explique son statut et son apparence singulière par rapport à ses concitoyens (on peut voir qu'ils portent des masques pour respirer à la surface alors que Namor n'a pas besoin de ça).

Une scène montre d'ailleurs sa naissance sous l'eau. On peut reconnaître Namor grâce à un petit détail sur ses chevilles : le nouveau-né à des ailes sur les pieds, un peu comme le dieu grec Hermès dans la mythologie.

Un coeur en fer

Dans cette bande-annonce, on découvre aussi rapidement un nouveau personnage qui remplacera Shuri dans le rôle de la savante principale du Wakanda : Riri Williams (la jeune femme qui "check" Shuri dans le laboratoire). Il ne s'agit pas là d'un personnage secondaire comme les autres. Riri est aussi connue sous le pseudonyme d'Ironheart. Cette ingénieure est aussi maligne qu'un certain... Tony Stark lorsqu'il s'agit de créer des armures volantes de combat. Elle devrait donc offrir quelques gadgets très utiles à nos héros ou se battre elle-même avec ses créations. On peut voir Riri découper un morceau de métal en forme de cœur (iron = fer, heart = cœur) rappelant une scène de forge similaire avec notre bon Ironman. Les indices sont évidents.

Dominique Thorne joue Riri Williams Crédit : Marvel

Restent de nombreux mystères à dévoiler : comment est mort T'Challa ? Qui pourra devenir Black Panther et comment (puisque les petites fleurs magiques ne sont plus) ? Que veut Atlantis ? Black Panther: Wakanda Forever sortira en France le 9 novembre 2022.

