"Belfast", "The Batman", Robuste"... Les films à voir (ou éviter) de la semaine

Dans les salles de cinéma ce mercredi, "The Batman", "Belfast" de Kenneth Branagh et "Robuste" avec Gérard Depardieu

Avant de nous intéresser aux sorties de la semaine, voici le bilan chiffré du box-office. Retour réussi de Maigret et de Patrice Leconte sur nos écrans avec près de 270.000 entrées en une semaine... Pour les nouveautés, notez aussi que le formidable documentaire Le chêne a déjà été vu par plus de 60.000 spectateurs... Uncharted avec Tom Holland est désormais au-delà des 1,6 million de spectateurs, tout comme Super-héros malgré lui. Maison de retraite avec Kev Adams file vers le 1,1 million et le film d'animation Vaillante est un des vainqueurs de ces vacances d'hiver avec déjà plus d'un million d'entrées.

Dix nouveautés vont s'afficher dans nos salles ce mercredi, parmi elles, la nouvelle aventure du célèbre homme chauve-souris. C'est le 9e film entièrement consacré au personnage DC Comics, un héros sans super-pouvoirs, si ce n'est son intelligence, sa force physique et sa fortune... Batman alias Bruce Wayne, orphelin de parents milliardaires assassinés par la pègre, va vouer sa vie à combattre le crime... Alors vous me direz, quoi de neuf ? Franchement pas grand chose dans The Batman signé Matt Reeves, ce qui n'empêche pas le film de se voir avec plaisir. Robert Pattison reprend le flambeau tout en "sombritude" et gravité. Si vous n'avez pas compris qu'il est seul, désespéré, limite psychopathe mais que la vengeance ne suffit pas à remplir sa vie, c'est que vous vous êtes endormis car le film (trop long : près de 3h) se déroule quasiment tout le temps de nuit et sous la pluie, histoire de bien souligner le propos !

Points positifs : la quasi-absence d'effets spéciaux numériques, le look très années 70 des décors et Zoë Kravitz épatante en Catwoman. L'histoire évoque la colère des oubliés, les fake-news, la peur qui mène à la violence... Bref, c'est très contemporain finalement. Vous n'entendrez rien de plus sur le projet car Warner, le studio qui produit The Batman a jugé plus pertinent de faire des photos d'influenceurs avec les acteurs devant la Batmobile ou avec Neymar plutôt que d'organiser des rencontres avec la presse.

Aussi au cinéma cette semaine

Alors autre sortie de ce 2 mars : Belfast de Kenneth Branagh. Quelques semaines après l'épouvantable Mort sur le Nil, l'acteur-réalisateur irlandais réussi là un petit miracle de cinéma : pas un grand film mais un moment de tendresse et de dureté qui raconte son enfance dans une rue ouvrière de Belfast en 1969, au moment où le différend entre catholiques et protestants devient une guerre... Branagh tourne cela en noir et blanc, à hauteur d'enfant, par les yeux d'un enfant pour qui le drame et le jeu se confondent parfois... C'est brillant et passionnant à la fois. Belfast a été nommé 7 fois aux Oscars. Un film dans lequel vous trouverez notamment Judi Dench et Jamie Dornan, rescapé de la saga 50 nuances de Grey.

On passe au cinéma français avec Robuste, film de Constance Meyer. Le 3e en un mois avec Gérard Depardieu. Ceux qui pensent et disent que le cinéma ne l'intéresse plus devront vérifier leur source car après Maison de retraite et Maigret, le voici dans un rôle qui justement s'amuse avec cette réputation : celui d'un acteur fatigué de tourner, uniquement intéressé par l'argent, qui n'apprend pas son texte et s'ennuie sur les plateaux... Ce comédien va croiser la route d'Aïssa, une jeune femme engagée en intérim pour être à la fois son garde du corps et son assistante... Deux caractères, deux vies que tout oppose... Chacun va apprendre de l'autre... Robuste n'est pas une comédie, même si on sourit souvent, c'est surtout un film tendre et généreux, à l'image de celle qui incarne Aïssa : Déborah Lukumuena... Révélée par le film "Divines" pour lequel elle avait reçu le César du meilleur espoir féminin, Déborah Lukumuena confirme cet espoir avec Robuste.