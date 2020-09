"Baron noir" n'aura finalement pas de saison 4

publié le 30/09/2020 à 11:30

Clap de fin pour Baron noir. La fiction politique de Canal + qui place Kad Merad dans le costume de Philippe Rickwaert, ne connaîtra pas de quatrième saison. Et le protagoniste ne vivra pas ses aventures élyséennes. Le cocréateur de la série Éric Benzekri et le directeur de la fiction de la chaîne, Fabrice de La Patellière, ont annoncé la nouvelle à nos confrères du magazine Télérama ce 30 septembre 2020.



C'est le départ d'Éric Benzekri, qui a été attiré par de nouveaux projets, qui a provoqué l’interruption de Baron noir. "Ce n’était pas envisageable de continuer sans lui, justifiait Fabrice de La Patellière. Pour lui, re-signer, c’était repartir sur un nouveau cycle d’écriture et y consacrer à nouveau six ans de sa vie…".



Baron noir restera donc une série profondément inscrite dans l'accession au pouvoir d'un élu local, Philippe Rickwaert, député-maire imaginaire de Dunkerque. Ambitions, trahisons, manipulations, affaires... Baron noir a permis à l'acteur Kad Merad de montrer une nouvelle facette de son talent d'acteur face à Anna Mouglalis, alias Amélie Dorendeu, ex-première secrétaire du PS devenue présidente de la République au fil des 24 épisodes de la série.