Bafta 2021 : le palmarès complet de la cérémonie britannique

publié le 12/04/2021 à 02:21

A deux semaines de la cérémonie des Oscars, le film Nomadland de Chloé Zhao a triomphé dimanche 11 avril lors de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, les Bafta. Nomadland est un hymne à la gloire des hippies modernes sillonnant les Etats-Unis. Le film a été le grand succès d'une soirée retransmise depuis le Royal Albert Hall à Londres, sans public en raison de la crise sanitaire. Il a gagné quatre prix. Celui du meilleur réalisateur pour Chloé Zhao, le meilleur film, la meilleure actrice pour l'Américaine Frances McDormand et la meilleure photographie.

L'acteur Anthony Hopkins a été sacré meilleur acteur pour son interprétation d'un vieil homme sombrant dans la démence dans le film The Father, réalisé par le Français Florian Zeller, qui a aussi obtenu le prix du meilleur scénario adapté. Après la cérémonie, l'acteur de 83 ans, joint au Pays de Galles où il se trouve en ce moment, a confié à des journalistes qu'il était "fier" d'avoir participé à ce "film puissant".

Le meilleur second rôle féminin remporté par Youn Yuh-jung

Le Bafta du meilleur second rôle féminin a été remporté par l'actrice Sud-coréenne Youn Yuh-jung, 73 ans, pour le film Minari, qui évoque l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne à la recherche d'une nouvelle vie à la campagne. Le prix du meilleur second rôle masculin a été attribué à l'acteur Daniel Kaluuya, 32 ans, pour son interprétation de Fred Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire noir Black Panther, dans le film Judas and the Black Messiah.

Le prix de "l'étoile montante" est revenu à l'actrice Bukky Bakray pour le film Rocks, qui met à l'honneur une bande d'adolescentes d'origines diverses et faisant leurs premiers pas au cinéma. Cette récompense constitue une consolation pour ce film qui avait cumulé sept nominations, autant que Nomadland.

Le réalisateur Ang Lee a reçu le Bafta Academy Fellowship

L'actrice Emerald Fennell a reçu le prix du meilleur scénario original pour le thriller féministe Promising young woman, qui a aussi obtenu le Bafta du meilleur film britannique. Le meilleur film en langue étrangère a été décerné au film Drunk, du Danois Thomas Vinterberg, qui relate l'histoire d'une expérience éthylique et qui a battu Les Misérables de Ladj Ly. Drunk est favori pour l'Oscar du film étranger. Le réalisateur Ang Lee qui a réalisé Raison et sentiments, Tigre et dragon ainsi que L'Odyssée de Pi a reçu le Bafta Academy Fellowship, la plus haute distinction des Bafta, récompensant son oeuvre.