"Aline", "Haute Couture", "Cry Macho" : les films à voir (ou éviter) cette semaine

Parmi les 12 nouveautés au cinéma ce 10 novembre, revenons sur un de nos coups de cœur : Aline de et avec Valérie Lemercier. Cette fiction inspirée de la vie de Céline Dion nous a fait rire et nous a émus... Jamais moqueur, toujours juste, le film suit le parcours insensé d'Aline Dieu, petite québécoise appelée à devenir l'une des plus grandes stars de la pop... Valérie Lemercier est entourée d'un formidable casting québécois. C'est un film à ne pas rater.

Nous avons aussi été séduits par Haute couture, film de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye qui forme un joli duo de cinéma avec Lina Koudry... Histoire classique : une dame se fait voler son sac à main dans le métro. La voleuse lui ramène l'objet et sa victime va décider de lui donner une seconde chance en la prenant en stage là où elle travaille. Et c'est là que le film devient intéressant car cette dame est cheffe d'un des ateliers de la Maison Dior où elle assemble des robes de haute couture. Personnage touchant, rugueux pour Nathalie Baye qui incarne une femme seule, proche de la retraite, effrayée par la perspective de quitter ce monde où elle a fait carrière et qui est tout pour elle...

Deux déceptions

Nous avons aussi eu quelques déceptions avec les sorties de cette semaine. Avec tout le respect, l'affection et même l'admiration que nous pouvons avoir pour Clint Eastwood, nous allons vous avouer que son Cry Macho, son dernier film, est assez mauvais... À aucun moment nous n'avons cru à cette histoire de vieux cowboy partant au Mexique chercher le fils d'un de ses amis pour payer une dette morale... Clint Eastwood y tombe amoureux, s'y bagarre, parle de transmission et de filiation... C'est mou, déjà vu, ça joue faux la plupart du temps. Reste le charme de cet acteur-réalisateur qui à 90 ans passés continue de tourner au rythme d'un gamin.

Autre déception avec le dernier film de Nanni Moretti : Tre piani. Un peu la même chose... Le cinéaste italien rabâche son cinéma à travers ce portrait de trois familles vivant dans un immeuble de Rome... Amis, amants, parents ou voisins : comment faire face au temps qui passe, aux trahisons de la vie et du cœur ? Nous n'avons évidemment pas la réponse et nous ne l'avons pas trouvée non plus dans cette chronique trop lisse signée Moretti...