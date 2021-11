George Clooney demande aux médias d'arrêter de publier des photos de ses enfants

Vendredi 5 novembre, l'acteur George Clooney a écrit une lettre ouverte à la presse diffusée par plusieurs médias, dont le Hollywood Reporter, dans laquelle il demande de ne plus publier des photos de ses enfants. "Ce n'est pas de la parano", a-t-il insisté. De fait, le travail de son épouse, avocate spécialisée dans la défense des droits humains, "l’amène à affronter et à poursuivre en justice des organisations terroristes". Une situation qui pousse le couple à prendre "toutes les précautions possibles pour garder notre famille en sécurité", détaille Ouest France.

"Nous ne pouvons pas protéger nos enfants si n’importe quelle publication met leur visage en première page", a ainsi rappelé George Clooney dans cette correspondance. L'acteur a toujours fait le choix de ne pas vendre de photos de ses jumeaux, ni d'en diffuser sur les réseaux sociaux, considérant que leur exposition dans la presse et sur la toile pourrait les mettre "en danger".

George Clooney a expliqué avoir eu l’idée de cette lettre après avoir découvert sur internet des photos du fils de l’actrice Billie Lourd, âgé de seulement un an. "Je suis une personnalité publique et j’accepte les photos, souvent intrusives, comme faisant partie du prix à payer pour exercer mon métier. Ce n’est pas le cas de nos enfants", poursuit la star de la saga Ocean Eleven. Et de renchérir : "Nous espérons que vous êtes d’accord sur le fait qu’il est moins important de vendre de la publicité que d’éviter à des enfants innocents d’être pris pour cible".