A La Bonne Heure avec Alexandra Lamy et Eric Lavaine

publié le 27/03/2019 à 12:30

Après L'embarras du choix en 2017, Eric Lavaine retrouve Alexandra Lamy dans son huitième film Chamboultout. Cette comédie familiale est inspirée d'une histoire vraie : celle de Barbara Halary-Lafond, une amie du cinéaste. La scénariste a écrit un livre témoignage retraçant la nouvelle vie de son mari, devenu aveugle après un accident de scooter. En plus d'Alexandra Lamy, le film se compose d'une belle distribution : José Garcia, Michaël Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun et Michel Vuillermoz. Présenté lors du dernier Festival de l'Alpe d'Huez, Chamboultout sortira en salles le 3 avril.

"Chamboultout" le film choral d'Eric Lavaine avec notamment Alexandra Lamy

L'histoire : Béatrice (Alexandra Lamy) célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric (José Garcia) a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne à la vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent mais certaines tempêtes sont salutaires.

Voici la bande-annonce du film...

> "Chamboultout" - Bande-annonce

