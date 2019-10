Alain Finkielkraut : "Dès lors qu'on s'interroge, on est taxé de réactionnaire"

publié le 02/10/2019 à 12:30

Un invité exceptionnel ce matin dans le studio de Stéphane Bern: le philosophe et académicien Alain Finkielkraut ! Plus de 40 ans après son premier ouvrage, l'homme de lettre se plie à un exercice inédit et se raconte"à la première personne" dans son dernier livre. L'occasion pour lui de faire le point sur ses engagements passés, ses rencontres (avec Milan Kundera, Philip Roth...), ses combats contre le "modernisme à tous prix" et les polémiques que ses prises de position ont souvent suscité.

L'occasion également pour Stéphane Bern de confronter Alain Finkielkraut aux questions qu'on n'ose pas toujours lui poser et même à Laurent Gerra, qui ne rate jamais une occasion de le tourner (gentiment !) en dérision.

A la première personne Crédit : Gallimard

«Réactionnaire, disent-ils.

Le moment m’a donc semblé venu de faire le point et de retracer mon parcours sans faux-fuyants ni complaisance. Il ne s’agit en aucune façon pour moi de rabattre la connaissance sur la confession et de défendre une vérité purement subjective. Je ne choisis pas, à l’heure des comptes, de me retrancher dans la forteresse imprenable de l’autobiographie. Je joue cartes sur table, je dis d’où je parle, mais je ne dis pas pour autant : "À chacun sa vision des choses." Le vrai que je cherche, encore et toujours, est le vrai du réel : son élucidation reste à mes yeux prioritaire. Cependant, comme l’a écrit Kierkegaard : "Penser est une chose, exister dans ce qu’on pense est autre chose." C’est cet "autre chose" que j’ai voulu mettre au clair en écrivant, une fois n’est pas coutume, à la première personne.»

A la première personne, Gallimard, disponible depuis le 19 septembre.

