C'est Alain Finkielkraut, imité par Laurent Gerra, qui fait son apparition dans les locaux de RTL, ce mardi 11 septembre. Dans le nouveau livre Des animaux et des hommes, dont il assure la direction, le philosophe et écrivain dévoile son combat pour la cause animale.



"J'estime qu'un philosophe se doit de penser la vie dans son ensemble, incluant la vie animale qui mérite le même soin et les mêmes attentions que la vie humaine", clame-t-il. "Vous parlez notamment de votre amour pour les vaches et avouez avoir fait graver une tête de vache normande sur votre épée d'Académicien", note Mademoiselle Jade.

Réponse de l'intéressé : "Nietzsche a dit : 'Le vrai penseur devrait apprendre à ruminer'. Je pense comme lui que la vache est un animal éminemment philosophique. Je suis d'ailleurs venu accompagné d'une amie vache que j'ai rencontrée à l'instant dans vos studios. Dis bonjour, Marguerite !".

"Marguerite, comme celle de Fernandel dans La Vache et le prisonnier ?", l'interpelle Mademoiselle Jade. "Non, mais non, nooon !", s'énerve Alain Finkielkraut, toujours imité par l'humoriste. "Je l'ai baptisée ainsi en hommage à Marguerite Yourcenar", se justifie-t-il.



Jean Lassalle intervient dans la conversation. "Elle ne s'appelle pas Marguerite mais Marlène, en hommage à Marlène Schiappa", précise le député des Pyrénées-Atlantiques, également imité par Laurent Gerra.