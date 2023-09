Un marécage poisseux, une demeure miteuse et un âne pour le moins affectueux : bienvenue dans le marais de Shrek, du moins la reproduction grandeur nature du domicile de l'ogre vert aux oreilles en trompettes. Située dans les Highlands, une région du nord de l'Écosse, le célèbre logis pourra être loué sur Airbnb, la plateforme de location entre particuliers.



Ce séjour d'exception comprend deux nuits du 27 au 29 octobre dans l'univers fantastique des films d'animation des studios DreamWorks et pourra être réservé le 13 octobre à partir de 19 heures en France, précise Airbnb sur X (ex-Twitter). Au programme, "un havre de paix isolé pour un ogre en quête de solitude" pour célébrer Halloween comme il se doit. Le site propose des "bougies de cire d'oreilles", des clafoutis ainsi qu'une reproduction très fidèle des toilettes extérieures de Shrek.

De quoi immerger les visiteurs dans le monde de l'ogre vert le plus célèbre du cinéma, dont les quatre films ont été diffusés en salle entre 2001 et 2010. Airbnb précise toutefois qu'un nombre maximum de trois personnes auront la chance de se glisser dans la peau de Shrek le temps d'un week-end. Cette offre n'est pas un concours, "les voyageurs sont tenus de se rendre en Écosse et d'en repartir par leurs propres moyens", précise le site de location.



Heureusement, la location du marais de Shrek sera gratuite, a affirmé Airbnb sur X, mais ce dernier versera un don unique à l'association HopScotch Children's Charity, qui permet à des enfants défavorisés en Écosse de "s'évader grâce à des voyages enrichissants". Un beau voyage pour une belle cause.

