Netflix : six millions de nouveaux abonnés, les attentes dépassées

Le nombre d'abonnés sur Netflix a bondi de 5,89 millions au deuxième trimestre 2023, à plus de 238 millions en tout, notamment grâce à sa politique de restriction du partage des mots de passe entre utilisateurs, a annoncé mercredi 19 juillet l'entreprise américaine.

Le 23 mai dernier, le géant du streaming a annoncé étendre ses restrictions sur le partage de compte. Cette décision devrait impacter les utilisateurs américains, français et ceux d'une centaine d'autres pays.

Depuis, les utilisateurs concernés par ces mesures ne peuvent plus partager leurs codes d'accès à des personnes non membres de leur foyer. "Plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui affecte notre capacité à investir dans de grands films et séries télévisées", avait souligné Netflix en février dernier dans un communiqué.



Par ailleurs, la plateforme de streaming, qui subit actuellement comme ses concurrentes une grève majeure des acteurs et scénaristes aux États-Unis, a réalisé 1,5 milliard de dollars de bénéfice net d'avril à juin, un résultat aussi supérieur aux attentes du marché.

