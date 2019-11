Affaire Grégory sur Netflix : pourquoi l'interview d'un policier fait polémique

Photo non datée du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé noyé le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne.

publié le 27/11/2019 à 14:33

Depuis le 20 novembre les abonnés de Netflix peuvent visionner un docu-série en cinq épisodes retraçant l'affaire Grégory, petit garçon disparu en 1984 dans les Vosges.

Dans cette production originale de la plateforme, plusieurs interviews avec les protagonistes de l'enquête sont menées. Parmi eux, Jacques Corazzi, commissaire de police judiciaire, dont les propos n'ont pas laissé les téléspectateurs et téléspectatrices indifférents.

Au milieu de l'épisode 3, celui-ci raconte l'audition des parents du petit Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin. "Avec elle on a moins d’atomes crochus", commence-t-il par raconter au sujet de la mère. "Elle a un pull extrêmement collant et dans d’autres circonstances on serait là à lui faire la cour. Elle est presque agréable à regarder. Pour un homme je me dis qu’elle est pas mal."

Les propos hallucinants 😲 du commissaire Corazzi dans #GregoryNetflix pic.twitter.com/k0SoyFVeuQ — Jean Peup (@PeupJean) November 24, 2019

Puis, il s'étonne de la voir apprêtée alors qu'elle vient de perdre son fils. "Moi j’aurais vu quelqu’un de déploré, de pas coiffé, habillé de manière négligée", explique-t-il avant de se reprendre : "Mais bon, ça fait pas un coupable."

Les propos n'en sont pas moins jugés problématiques par les internautes qui relèvent leur misogynie et leur sexisme. D'autant plus que ces suspicions basées sur le physique et le comportement de Christine Villemin lui ont valu d'être mise en examen et incarcérée à tort en 1985.

Toujours devant #Gregory et je découvre le raisonnement du commissaire de Police Corazzi, qui est convaincu de la culpabilité de Christine, dans l’assassinat de son fils Gregory, parce qu’elle porte un pull moulant lors de leur rencontre ?! — Max (@MaxFrackowiak) November 20, 2019

Je suis devant #Gregory la nouvelle série docu de #Netflix et j'ai envie de vomir. Vomir sur ce commissaire Jacques Corazzi. "Agréable à regarder", "pull moulant", "excitante", telle est la manière dont il parle de cette mère qui a perdu son bébé. Misogyne, écœurant, un porc. — Micha Mpa 🇧🇷 🇫🇷 (@mith_herz) November 21, 2019

Aujourd'hui, plus de trente ans après la découvert de son corps pieds et poings liés dans la Vologne, le meurtre du petit Grégory reste une affaire inélucidée.