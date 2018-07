publié le 28/01/2018 à 09:46

Des salles de rédaction enfumées, des journalistes qui grommellent, des rédacteurs en chef hystériques, des pressions politiques... et le tout avec des sonneries de téléphone et le cliquetis des machines à écrire dans le fond. Si vous aimez les intrigues journalistique et les thrillers politiques, vous pourriez bien aimer la dernière création de Steven Spielberg : Pentagon Papers.



Le film avec Meryl Streep et Tom Hanks vous projettera quelques décennies en arrière dans le dilemme de Katharine Graham, propriétaire du quotidien américain The Washington Post. Doit-elle révéler des secrets politiques sur la guerre du Vietnam ou risquer son journal face à la justice et la Maison Blanche de Nixon ?

Si cette ébauche d'intrigue vous émoustille déjà ou que vous avez aimé le film, voici huit long-métrages plus ou moins récents (mais tous d'excellente facture) qui pourrait ravir votre cœur d'amoureux du bon cinéma.