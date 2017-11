"Cash investigation" : les Paradise Papers au cœur de l'enquête d'Élise Lucet

publié le 07/11/2017 à 13:27

Les Paradise Papers. Voici les deux mots qui depuis quelques jours font trembler plusieurs entreprises et personnalités à travers le monde. Des millions de documents concernant les activités d'optimisation fiscale via des paradis fiscaux qui touchent à la fois Nike, Lewis Hamilton, Dassault Aviation et la Reine d'Angleterre.



Derrière cette tendance, rien d'illégal pour le moment mais un sujet qui semble déranger au niveau moral. Cash investigation est parti à la recherche de ces très riches qui passent par des montages très compliqués afin d’éviter de payer la TVA sur des jets privés.

Au cœur de ces montages, l’île de Man, paradis fiscal européen dans lequel Dassault Aviation ou encore Lewis Hamilton domicilient des sociétés écrans, propriétaires de jets que Dassault et le champion du monde de F1 utilisent.



Par ailleurs, le groupe Louis-Dreyfus, géant mondial des matières premières et ancien propriétaire de l'OM, à travers un holding, est lui aussi pointé du doigt par les équipes d'Élise Lucet, la présentatrice préférée des Français, qui encore une fois ira bousculer les personnes incriminées.

"On ne va pas dans un paradis fiscal pour envoyer des cartes postales."#ParadisePapers, une enquête de @cashinvestigati, mardi à 20:55. pic.twitter.com/BxDkCsv7gf — France 2 (@France2tv) 5 novembre 2017

#ParadisePapers Pour ne pas payer de TVA sur leur jet privé, certains ont la parade. L'exceptionnelle enquête demain sur @France2tv à 20.55 pic.twitter.com/M6f9QUN6nI — CASH INVESTIGATION (@cashinvestigati) 6 novembre 2017