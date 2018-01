publié le 22/01/2018 à 11:51

Un film de Steven Spielberg est toujours un événement, et cette année, le cinéaste américain nous en proposera deux. Il y aura Ready Player One au rayon science-fiction en mars et mercredi 24 janvier, c'est le Spielberg citoyen qui sera à l'affiche avec Pentagon Papers.



Après Amistad, La Couleur pourpre, Lincoln et Le Pont des espions, le réalisateur continue de tourner ses caméras vers les démons de l'Amérique : ces travers qui ont jalonné son histoire, la faisant tantôt pencher vers l'abîme ou garder fièrement la tête haute... Pentagon Papers raconte une histoire vraie : celle du combat du journal The Washington Post contre le président Nixon en 1971 lors de la publication d'un rapport démontrant que ses prédécesseurs à la Maison Blanche avaient délibérément menti au peuple sur l'utilité de la guerre au Vietnam et sciemment jeté vers l'enfer des centaines de milliers de jeunes soldats.

Film politique et féministe, Pentagon Papers montre comment la patronne du quotidien, Katharine Graham, (jouée par Meryl Streep), et son rédacteur en chef Ben Bradley, (incarné par Tom Hanks), ont tenu bon face à la tourmente. Une intrigue qui sonne incroyablement contemporaine à l'heure de l'offensive du président Trump contre la presse en général.

"J'ai beaucoup de chance que ce scénario ait été écrit dans ce contexte, au moment où Hillary Clinton était annoncée comme la gagnante de l'élection présidentielle. J'ai lu ce script juste après le scrutin et ma première réaction a été : 'Je veux faire ce film immédiatement !'. J'étais au milieu de Ready Player One. Tom et Meryl ont lu et nous avons décidé d'unir nos forces pour le faire".

Trump et Nixon, même combat ?

Y-a-t-il du Trump dans cette histoire ? Pas vraiment. Le cinéaste, militant démocrate de longue date, fait l'éloge a posteriori de Richard Nixon, et refuse les comparaisons hâtives. "Non, Nixon et Trump n'ont rien en commun. Richard Nixon a fait de grandes choses et on peut les qualifier de progressistes. Mais Nixon était aussi un paranoïaque qui s'est attiré des problèmes en s'attaquant sans raison au New York Times et en déclarant la guerre au Washington Post, commente Steven Spielberg.



Les Pentagon Papers concernaient les administrations Johnson, Kennedy, Eisenhower et Truman. C'est Nixon qui s'est mis dans le pétrin en attaquant la presse. La seule similitude que j'ai observé, remarque le réalisateur, c'est que la guerre contre les médias orchestrée par Trump est dix fois plus puissante que celle intentée par Nixon".

> PENTAGON PAPERS Bande Annonce VF (2018)

Reste tout de même un vrai point commun : l'art de la dissimulation. La presse américaine a répertorié des milliers de centaines flagrants dans les propos du président Trump depuis son élection et on ne peut pas dire que Richard Nixon a dit toute la vérité durant son mandat. Le film se termine d'ailleurs sur l'autre grand scandale révélé par le Washington Post, celui du Watergate qui avait obligé Nixon à démissionner en 1974.



Pour Tom Hanks, qui joue donc le rédacteur en chef obstiné à publier le rapport accablant sur les Pentagon papers, cette affaire a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis. "Nous n'avions pas encore réalisé, avant 1971, à quel point nos dirigeants nous mentaient. Quand j'étais gamin, jamais je n'aurais pu penser que des types comme Kennedy ou Johnson pouvaient délibérément nous mentir", explique l'acteur.

Katharine Graham, la figure féministe

Constat amer et lucide qui vaut aussi pour un autre scandale que dénonce le film et qui là aussi résonne incroyablement : la place des femmes. Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post, en avait hérité de son mari décédé. Elle était considérée comme une gentille rentière par ses actionnaires qui ne lui reconnaissaient aucune autorité...



Cette affaire l'a révélée et a fait avancer les mentalités il y a près de 50 ans. "C'est un récit que seule l'histoire pouvait écrire, raconte Steven Spielberg. Une histoire à propos d'une femme qui se révèle à elle-même, fait entendre sa voix et st'attaque au modèle que les hommes ont dessiné et dans lequel ils l'ont enfermée. Elle a ouvert le passage à tellement de femmes après elle.



Le film sort ce 24 janvier 2018 et sera l'un des favoris pour les Oscars le 4 mars.