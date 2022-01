"355", "En attendant Bojangles", "Rosy"... Les films à voir (ou éviter)

13 nouveautés arrivent ce 5 janvier sur nos écrans... Avant d'en détailler certaines, faisons le bilan du box-office des fêtes avec un constat : il y a eu beaucoup de monde dans les salles. Confirmation avec les chiffres de nos amis du site cbo.fr : plus de 20 millions de spectateurs en décembre et un grand vainqueur Spider-Man: No Way Home : près de 5,7 millions d'entrées en 3 semaines pour le huitième film de l'homme-araignée... On n'avait pas connu ça en France depuis l'automne 2019... Un film sympathique, nostalgique, spectaculaire, surprenant : la recette de ce succès planétaire...

L'animation est également à la fête avec Encanto des studios Disney-Pixar désormais au-delà des 2.5 millions de spectateurs et Tous en scène 2 des studios Illumination proche du 1.9 million... Les comédies, ça aussi ça marche toujours : Les Tuche 4 frôlent les 2.3 millions, Les Bodins a passé le 1.5 million et Mes très chers enfants avec le couple Balasko-Bourdon approche des 500.000 entrées.

Les espionnes de Jessica Chastain

Place donc aux nouveautés de cette semaine et commençons par 355 un film d'espionnage au féminin mené par Jessica Chastain. Actrice et productrice de ce film qui imagine comment des agentes secrètes internationales, d'abord rivales, vont devoir s'allier pour déjouer un complot visant à prendre le contrôle des réseaux informatiques des grands Etats... Bon, sur le papier, pas grand-chose de neuf, me direz-vous. On est dans la thématique James Bondienne classique sauf qu'en effet, tout l'intérêt de cette comédie d'action est de nous proposer un casting au féminin...

Penelope Cruz, Diane Kruger ou Lupita Nyong'o entourent Jessica Chastain à l'écran. Et chacune y va de bon cœur : entre baston, bons mots et scène spectaculaires... Jessica Chastain porte ce projet depuis 4 ans : elle est allée au charbon pour réunir les fonds en dehors des circuits classiques. On a déjà vu Jessica Chastain dans des films de guerre ou de science-fiction comme Zero Dark Thirty, X-Men, Interstellar ou Seul sur Mars mais cette fois, elle place le barre plus haut en s'impliquant physiquement, jouant avec les costumes, les maquillages, les cascades avec un plaisir évident...

Déceptions et coups de cœur...

Autre sortie qui signe le retour de Robert Guédiguian sur nos écrans pour Twist à Bamako. Le plus Marseillais de nos réalisateurs fait cette fois escale au Mali pour nous raconter le destin amoureux et politique tragique de deux jeunes gens au début des années 60... L'occasion de brasser les thèmes du post-colonialisme, de l'indépendance, d'un état socialiste malien virant vite à l'autoritarisme... Tout cela est intéressant mais d'un académisme assez plombant et surtout d'un vrai manque de justesse chez certains comédiens, ce qui m'a un peu sorti du film à la longue...

Pas plus convaincu par En attendant Bojangles de Régis Roinsard, adaptation très attendue du roman best-seller d'Olivier Bourdeaut : l'histoire d'un couple et d'une famille fusionnels vivant dans l'illusion d'une vie de fêtes, d'amis et de plaisirs. Une insouciance apparente qui cache une vraie pathologie de Camille la mère et l'épouse. Virginie Efira et Romain Duris donnent toute leur fougue à ce film auquel nous n'avons pas cru du tout, la faute sans doute à une volonté de fantaisie constamment appuyée, soulignée, artificielle à notre goût...

En revanche, nous vous recommandons Mes frères et moi de Yohan Manca : la rencontre entre un gamin des quartiers difficiles et une prof de chant lyrique... Film charmant, solaire, émouvant sur la famille mais aussi l'ouverture au monde et à la culture...

On termine par un coup de cœur pour un documentaire Rosy, signé Marine Barnérias. Une boule d'énergie, de rire... Une personnalité lumineuse, positive... Et pourtant, cette jeune femme est atteinte depuis quelques années de sclérose en plaque... Quand Marine l'apprend, elle décide de partir 9 mois seule pour un voyage intime et lointain qui la mènera de la Nouvelle-Zélande à la Mongolie en passant par la Birmanie... Corps, esprit et âme : elle va se confronter à ce mal qui s'est installé en elle, filmant tout avec son téléphone portable... L'aventure est devenue un livre puis aujourd'hui ce film, Rosy. Et "Rosy c'est le nom que Marine Barnéris a donné à sa sclérose en plaque... Ce doc est passionnant, jamais dans le pathos, beau, tendre, touchant... Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est juste un témoignage.