Hannah Baker et Clay Jensen, deux personnages centraux de "13 Reasons Why"

publié le 27/04/2017 à 12:17

Alex va-t-il survivre à sa blessure par balle ? S'est-il lui-même tiré dans la tête ? Quelqu'un a-t-il essayé de le tuer ? Le dernier épisode de 13 Reasons Why laisse de nombreuses interrogations derrière lui et un véritable espoir pour une deuxième saison qui viendrait éclaircir ce paysage nuageux. C'est une éventualité qui se dessine de plus en plus précisément.



D'après le site Deadline, si l'information n'est pas encore officielle, une deuxième saison devrait voir le jour "rapidement". Des discussions auraient eu lieu pour développer d'avantage et vite l'histoire après la première saison. Le média ne donne cependant pas d'autres d'informations supplémentaires et ne cite aucune source.



Le succès et le bruit autour de la teen drama de Netflix produite par Selena Gomez devraient toutefois convaincre les scénaristes de plancher sur une suite. Même s'il n'existe pas de deuxième volume du livre dont 13 Reasons Why s'inspire.

Sur le harcèlement scolaire et le suicide des jeunes

La série a beaucoup fait parler d'elle par son intrigue-même. Elle raconte l'histoire de Hannah Baker, une jeune adolescente qui vit sa vie d'adolescente. Au premier épisode, on comprend qu'elle s'est coupée les veines dans sa baignoire mais a décidé d'expliquer les 13 raisons qui l'ont poussée à passer à l'acte en s'enregistrant sur des cassettes audio qu'elle fera passer aux mains de tous les responsables de son suicide. Parmi eux, celui qui n'a "pas réussi à la sauver", Clay Jensen, le personnage principal.



Certains pensent alors que montrer le suicide d'une adolescence serait dangereux, tandis que d'autres estiment, au contraire, que c'est primordial d'aborder le sujet du mal-être dans les établissements scolaires et du harcèlement à l'école.



À la vue d'une des dernières images de la saison 1 - un véritable arsenal d'armes à feu caché dans la chambre d'un des adolescents - un nouveau thème pourrait être abordé dans la suite. Celui des jeunes qui s'arment, qui vrillent dans leur tête et tirent sur leurs camarades de classe. Aux États-Unis, une fusillade se produit environ tous les 13 jours dans les écoles.