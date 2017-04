publié le 21/04/2017 à 12:47

L'hiver est bientôt de retour. Après une première bande-annonce et un teaser énigmatiques, le voile continue de se lever sur la saison 7 de Game of Thrones. La chaîne américaine HBO fait grimper le rythme cardiaque des fans avec la publication de 15 photos de l'avant-dernière saison attendue le 16 juillet prochain. Tous les héros des grandes familles de la série sont présents : de Daenerys Targaryen à Jon Snow, en passant par ses sœurs Arya et Sansa Stark, sans oublier Bran Stark, Cersei Lannister sur le Trône de Fer avec son frère Jaime.



Mais surtout ces images inédites fournissent plusieurs indices sur l’intrigue de la saison 7 qui reste encore mystérieuse, malgré les nombreuses théories des fans et les supposées fuites sur la scène finale. Sans oublier les détails de la bande-annonce qui laisse entrevoir une épique bataille entre Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister pour le trône si convoité.



La famille Stark va-t-elle se rassembler ?

Bran Stark, qui possède notamment le pouvoir de voyager dans le passé, est bien en route vers Le Mur (on le voit dans un paysage enneigé) en compagnie de Meera Reed. Il souhaite se confronter au Roi de la Nuit, qui est prêt à envahir les royaumes de l'autre côté du Mur avec ses Marcheurs Blancs. Mais, c'est peut-être Samwell Tarly, le meilleur ami de Jon Snow, qui possède le moyen pour les anéantir. Il continue ses recherches à la Citadelle pour devenir Grand Mestre, en compagnie de Gilly, la jeune femme "sauvageonne", dont il est tombée amoureux.

Les sœurs Stark ne sont pas en reste : Sansa, qui s'est vengée de Ramsay Bolton et qui a permis à son frère Jon Snow de reprendre Winterfell avec l'aide de LitteFinger lors de la Bataille des Bâtards, reste proche de ce dernier, dont les intentions envers la jeune femme sont encore bien mystérieuses.



Arya a réussi à s'échapper du temple du Dieu Multi-Face, et fait sûrement route vers sa maison. On pourrait donc espérer une grande réunion familiale chez les Stark. Enfin, toujours du côté de Winterfell, Tormund le sauvageon qui a rallié Jon Snow, continue de séduire Brienne de Torth, qui pour le moment s'est montrée très froide envers ses avances.

Le Limier est de retour et Daenerys se prépare à la guerre

Pour rester dans un territoire hivernal, le Limier est aussi présent dans cette série de photos. Après le massacre des paysans qui l'ont recueilli, l'ancien "kidnappeur" d'Arya est de nouveau sur les routes du Royaume. Mais, il est encore difficile de savoir quel camp il a choisi de rallier, les soldats qui l'entourent étant flous. Pour autant, il est dans un paysage enneigé donc probablement aux alentours de Winterfell.



Daenerys Targaryen, de son côté, se prépare à combattre l'armée de Cersei Lannister. La Mère des Dragons a quitté Meereen, aidé par la flotte de Theon et Yara Greyjoy pour monter sur le Trône de Fer. Selon USA Today, la jeune femme se trouverait sur les photos à Dragonstone, le château qui appartenait aux Targaryen avant d'être pris par les Baratheon et qui se trouve dans la Blackwater Bay, près de King's Landing. Daenerys pourra compter sur les aides précieuses de Missandei, mais aussi Tyrion Lannister devenu son premier conseiller (La Main du Roi), Varys et Ver-Gris, le chef de son armée, afin de reprendre son dû.

Enfin, Cersei Lannister trône fièrement à côté de son frère Jaime. Les relations entre les jumeaux se sont dégradées à la fin de la saison 6, après le suicide de leur dernier fils Tommen lié à Cersei. En effet, elle a assassiné tous ses ennemis, dont Margaery Tyrell, l'épouse de Tommen. mais, Jaime devra quand même rester fidèle à sa sœur par devoir.