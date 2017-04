publié le 25/04/2017 à 18:41

Grey's Anatomy a tué beaucoup de ses protagonistes. Les morts se sont enchaînées durant les treize saisons que comprend le show et certaines ont traumatisé les spectateurs. Dans une interview à Entertainment Weekly, la créatrice de la série et grande figure de la télé américaine, Shonda Rhimes, a révélé qu'elle regrettait particulièrement d'un mort d'un personnage, Dylan Young, incarné par l'acteur Kyle Chandler. Dans l'épisode 17 de la saison 2, intitulé As We Know It, Meredith Grey doit sortir une bombe du corps d'un homme puis la donner à un démineur, Dylan, qui n'arrive pas à l'arrêter à temps et explose avec la bombe entre les mains.



C'est bien ce personnage, pourtant mineur dans Grey's Anatomy, que la showrunneuse regrette d'avoir fait disparaître définitivement de la série. "On me proposait des idées sur le façon dont Dylan, son personnage, pourrait ne pas exploser", explique Shonda Rhimes, "Mais j'ai montré la ligne du script qui disait : 'Dylan explose'. Il existait pour exploser. Mais je ne m'attendais pas à avoir Kyle Chandler. Je ne voulais pas le faire exploser". Une séquence difficile aussi pour Ellen Pompeo, qui a récemment révélé que c'était, pour elle, le pire épisode de la série.