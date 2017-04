publié le 21/04/2017 à 11:16

Les agents Fox Mulder et Dana Scully reprennent du service. Quatorze ans après la sortie du premier épisode de X-Files, La chaîne américaine Fox a annoncé jeudi 20 avril avoir commandé une onzième saison de sa série emblématique. Elle contiendra 10 épisodes inédits, ce qui devrait ravir les fans de David Duchovny et de Gillian Anderson, qui incarnent les deux héros de la série et qui vont de nouveau revêtir leurs impers aux couleurs du FBI.



"Des personnages emblématiques, des intrigues riches, des créateurs audacieux... voilà ce qui fait une excellente série télé. Et c'est pourquoi The X-Files a eu un tel impact sur des millions de fans à travers le monde", a expliqué David Madden, le président de la Fox, comme le rapporte le site Entertainment Weekly.



Et d'ajouter : "La créativité de Chris [Carter, le créateur de la série NDLR], associée au brillant travail de David et Gillian, continue de faire progresser ce phénomène de la pop culture, et nous sommes excités à l'idée de voir quels nouveaux mystères Mulder et Scully vont découvrir dans ce nouveau chapitre d'X-Files". Le tournage de cette onzième saison débutera cet été, rapporte le site Allociné. Sur Twitter, les deux acteurs, David Duchovny et Gillian Anderson n'ont pas pu s'empêcher de partager leur joie suite à l'annonce du retour de leurs personnages cultes sur les écrans.