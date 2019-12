publié le 13/12/2019 à 17:40

Jeff Panacloc était sur la scène du Grand Studio Humour RTL avec son fidèle compagnon Jean-Marc. En tournée dans tous les Zéniths de France avec son spectacle Jeff Panacloc contre-attaque, l'humoriste fera sa dernière au Zénith de Paris le 25 janvier 2020.

De son vrai nom Damien Colcanap, le ventriloque présente son univers dans son spectacle et introduit de nouveaux personnages. Jacky ou encore Nabilouche sont à découvrir dans le dernier round de sa tournée.

Que les fans se rassurent, le spectacle est déjà disponible en DVD et Blu-Ray.

Alex Ramires

On l'avait déjà vu aux côtés de Laurent Ruquier, dans On n’demande qu’à en rire, sur France 2, Alex Ramires est désormais en solo, sur YouTube ou sur la scène. Dans Le Grand Studio RTL, il nous présente des extraits de son spectacle Sensiblement viril.

"Très jeune, j’aimais me mettre en scène, avait-il confié au quotidien Sud-Ouest. Grâce au théâtre où on écrivait des sketches qu’on jouait sur scène, je me suis aperçu qu’on pouvait faire rire des gens qu’on ne connaissait pas. Et cela change tout ! Déjà à l’époque, j’avais la ferme intention d’en faire mon métier. Enfant, on ne pense qu’à la réussite, c’est une force de l’enfance qu’il faut garder."

Alex Ramires est actuellement en tournée dans toute la France jusqu'au 30 mai 2020, où il se produira dans la commune de Freyming Merlebach.

Tom Villa

On le connaît grâce à son rôle dans la série Munch, aux côtés d'Isabelle Nanty, de Lucien Jean-Baptiste et d'Aurélien Wiik. Tom Villa était sur la scène du Grand Studio Humour pour nous présenter des extraits de son nouveau spectacle Les nommés sont...



Chroniqueur pour diverses émissions de télévision comme Touche pas à mon poste ! ou encore Salut les Terriens !, l'humoriste raconte la société avec humour et "enfile son costume pour une remise de prix bien personnelle" selon le communiqué de son spectacle.



Tom Villa sera au théâtre Le République du 8 janvier au 24 avril 2020, les mercredis et vendredis à 21h30.

Tom Villa sur la scène du "Grand Studio Humour RTL" Crédit : RTL