et AFP

publié le 31/05/2019 à 18:30

170.000 personnes ont signé une pétition dénonçant le festival de Yulin, consacré à la consommation de viande de chien et de chat, qui se déroulera du 21 au 30 juin en Chine. Elle a été transmise le 29 mai à l'ambassade de Chine à Paris. Parmi les signataires se trouvent des personnalités françaises notamment Michel Sardou et Phil Barney.



Les chanteurs ont répondu à l'appel de l'association Stéphane Lamart, Pour la défense des droits des animaux, qui se bat depuis de nombreuses années pour demander au président chinois Xi Jinping de ne plus autoriser ces pratiques barbares.

"Pour que la chair soit plus tendre, les méthodes d'exécution sont souvent extrêmement cruelles. Les animaux sont ébouillantés, éventrés, empoisonnés, éviscérés vivants, ou encore tués à coup de bâtons", s'indigne Stéphane Lamart. Selon lui, "10.000 chiens et 4.000 chats ont été tués en 2018" lors de ce festival chinois.

Les stars s'engagent pour le bien-être animal

"Les Chinois, je ne suis pas surpris, ça fait des millénaires qu'ils mangent des chiens et des chats mais qu'ils en fassent un festival", s'insurge, "choqué", Michel Sardou. "C'est bien de se plaindre à un ambassadeur qui va transmettre la plainte, mais il faudrait que ce soit à l'échelle mondiale pour que ces maltraitances animales cessent", estime-t-il.



"Je suis révulsé par cette fête en Chine qui consiste à bourrer des chiens dans une cage puis à les torturer. C'est une pure barbarie ! Je veux être présent pour remettre la pétition", a expliqué Phil Barney, également parrain d'une SPA dans l'Yonne. Parmi les autres personnalités signataires de la pétition : Stone, Nicoletta, Raphaël Mezrahi, Jean-Marie Bigard ou encore Petula Clark.



L'ONG a lancé une collecte de fonds afin de soutenir les associations locales dans la région de Yulin. Cet argent permettra de racheter les animaux pendant le festival. "Pour 1.000 euros, 100 chiens pourront être sauvés de cette barbarie", indique Stéphane Lamart.