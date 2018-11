Connaissez-vous bien Michel Sardou ?

publié le 05/11/2018 à 13:00

La véritable histoire des chansons de Michel Sardou

Michel Sardou a traversé les modes et les époques en imprimant sa marque dans la chanson française.

Parfois attaqué et raillé, Michel Sardou a toujours su faire face aux critiques avec courage et talent, en assumant parfaitement ses textes, qu’il a souvent écrits lui-même.

Depuis Les Ricains en 1967, aux Lacs du Connemara, en 1981, en passant par Le France en 1975, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre vous raconte l’histoire des plus grands tubes de Michel Sardou.



