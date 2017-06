publié le 29/06/2017 à 10:02

Depuis plus de 3 mois, un livre inédit rencontre un succès inattendu et spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un roman, le genre dont on parle ici habituellement, mais d'un document, un ouvrage de vulgarisation scientifique, La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, publié aux éditions Les Arènes.



Un livre qui met à la portée de tous notre savoir le plus récent sur les arbres. Et l'on découvre que, comme dans le règne animal, les arbres s'entraident ou se font concurrence, se défendent contre leurs agresseurs, communiquent, ont une sensibilité, une vie amoureuse, souffrent, auraient une forme de mémoire, voire un cerveau.



Bref, les arbres sont des êtres sociaux aux comportements insoupçonnés et exemplaires dont l'homme ferait bien de prendre de la graine. Pour Laurent Beccaria, l'éditeur de La Vie secrète des arbres, c'est la première raison du succès du livre. "C'est un livre universel, car c'est le loisir préféré des Français d'aller se promener dans une forêt. L'histoire de la forêt c'est aussi une la France et des hommes. Tout le monde adore aller se promener", explique-t-il.

Un livre rempli d'anecdotes sur les arbres

Près d'un million d'exemplaires vendus en Allemagne où il a d'abord été publié il y a 2 ans, il en est désormais à 32 traductions. En France, depuis sa sortie discrète en mars dernier, le livre approche la barre des 200.000 exemplaires. À chaque lecteur, son anecdote préférée sur les étonnantes facultés de nos frères les arbres. "Il y a une histoire étonnante, ce sont les rapports entre les girafes et l'acacia.



Quand une girafe attaque un acacia, il se défend, il lui faut une heure pour sécréter une toxine qui rend l'écorce incomestible et il envoie des messages à ses voisins pour qu'eux-même la secrète. Les girafes attendent alors le sens du vent pour trouver un autre acacia", poursuit Laurent Beccaria.

Qui est donc l'auteur Peter Wohlleben ?

Peter Wohlleben est un auteur allemand de 53 ans. "C'est un forestier, un géant de deux mètres. Il disait : 'Je connaissais des arbres, ce qu'un boucher connaît des animaux'. et puis il a eu une sorte de crise personnelle et il a fait une quête à la fois scientifique et il a découvert l’incroyable écosystème et il s'est qu'on fait une erreur en faisant une exploitation industrielle des arbres. C'est ce qu'il a mis en pratique dans sa commune et il est devenu un conteur", résume Laurent Beccaria.