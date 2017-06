publié le 25/06/2017 à 12:20

"Les plus grandes catastrophes s'annoncent souvent à petit pas" écrit Eric Vuillard. C'est ce qu'il nous raconte dans son livre remarquable. Nous sommes le 20 février 1933 à Berlin, à l'ordre du jour, une réunion entre Hitler, Goering et les 24 patrons des fleurons de l'industrie et de la finance allemande, Opel, Krupp, Siemens, Bayer, Allianz, Telefunken et bien d'autres. "L'importance que revêt cette fin d'après-midi c'est que Hitler vient d'arriver au pouvoir et il doit pouvoir financer la campagne électorale du 5 mars 1933. En environ une heure, le financement va être assuré", explique Eric Vuillard au micro de RTL.



Eric Vuillard signe le passionnant et l'édifiant L'ordre du jour chez Actes Sud.

Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui, le coup de coeur du libraire nous emmène à Clichy dans les Hauts-de-Seine où Julie Goislard nous attend dans sa librairie Villeneuve. Julie Goislard a choisi Douleur, le nouveau roman de l'israëlienne Zeruya Shalev. Dix ans après avoir été victime d'un attentat, Iris semble en avoir surmonté les séquelles mais le passé finit toujours par resurgir.