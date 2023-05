"Pourquoi les souris craignent les chats" : un conte croquant et drôle

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour.

Découvrez Pourquoi les souris craignent les chats, tiré des Petits contes des pourquoi d'Alain Serge Dzotap, illustré par Marie Novion. L'histoire est lue par Ingrid Formager responsable Jeunesse de la médiathèque François Sagan, à Paris, dans le 10e arrondissement.

"Pourquoi la tortue a-t-elle une carapace ? Pourquoi le crocodile marche-t-il aplati ? Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ? Alain Serge Dzotap revisite de manière savoureuse la grande tradition des contes des pourquoi camerounais. Inspirés par les histoires traditionnelles du peuple des Bamilékés, ces contes expliquent avec humour divers phénomènes ou situations comme le changement de couleur du caméléon ou le cochon qui fouille le sol..."

Ingrid et Suzanne Bibliothécaires à la médiathèque Françoise Sagan Paris 10 Crédit : Laurent Marsick

"Ces contes ne commencent pas ici... Ils commencent bien plus loin, au fond des âges. Les hommes les ont dits, les femmes les ont racontés, les enfants les ont chantés... bien plus de fois que tu ne peux les compter mille fois sur les bouts de tes dix doigts. Et les hommes, les femmes, les enfants en ont ri, en ont pleuré, ou en ont délicieusement frissonné autour du feu de bois sec... autant de fois qu’ils les ont dits, racontés, chantés.

Ces contes commencent par "Il était une fois", "Il y a longtemps", "Il y avait une fois", "En ces temps-là" ou alors comme ça leur chante. Cependant, huit fois sur huit, ils se terminent par "Voilà pourquoi".

Ce sont des contes comme il en existe dans les nombreux villages des Bamilékés !

Qui sont les Bamilékés ?

Les Bamilékés sont un peuple établi dans la région de l’Ouest Cameroun. Ils sont organisés en une centaine de chefferies ayant chacune à sa tête un fô, fon, ou mfen. Les Bamilékés maîtrisent l’art de la confection du Ndop, un tissu réservé aux nobles, dont chaque motif a une signification précise. Ils font aussi du perlage, de la sculpture sur bois, et leur architecture est considérée comme l’une des plus ingénieuses d’Afrique noire. Pardessus le marché, les Bamilékés aiment raconter des contes !











Mais avec les pétarades des motos, les teuf-teuf des autos, les bing-bang-bong des mécanos, les infos fofolles de la radio et les zigotos hébétés de la télé, les Bamilékés racontent de moins en moins leurs contes. Et des contes qu’on ne raconte plus se meurent !

C'est pourquoi je les confie à ta langue, à tes oreilles, pour qu’en les disant, pour qu’en les écoutant tu leur redonnes vie.

Bafoussam, le 31 juillet 2021,

Alain Serge Dzotap"

À partir de 3 ans.



Le conte en Afrique

En Afrique, le conte est une véritable institution, un héritage des anciens. Il est une forme de littérature orale, le soir au moment de la veillée. Souvent il s'inspire de dictons, de proverbes. Il est conte ou fable. À travers lui, les anciens transmettent des valeurs morales. C'est comme ça qu'on apprend à "vivre ensemble". Le conte est souvent plein de sagesse, et les petits contes des pourquoi n'y échappent pas.



Au Cameroun, d'où est originaire l'auteur Alain Serge Dzotap, les contes des pourquoi sont inscrits dans l'histoire du pays.



Récompensé par le prix Saint-Exupéry, le White Ravens, la médaille de Chevalier de l’ordre du mérite au Cameroun, ce poète écrivain se démène pour la littérature jeunesse à Bafoussam : ateliers d’écriture, animations scolaires, maison d’édition… Il vit au Cameroun."



Il existe de nombreux parcs au Cameroun qui permettent de protéger panthères, pangolins et crocodiles des hommes. Le plus ancien est situé dans le nord du pays, en bordure du Tchad : Le parc national de Bouba N'djida. Avec une superficie de 220.000 hectares, c'est le plus grand parc national du Cameroun. Il a été créé en 1968, et c'est un parc difficile d'accès. Cela ne le protège pas, hélas, des braconniers qui il y a quelques années y tuèrent de nombreux éléphants.



Il existe une légende au Cameroun, concernant la panthère : celle du village de Ndokama situé au nord de Douala la capitale économique du Cameroun. On raconte que les habitants de ce village vivaient en harmonie avec les panthères (qui hélas n'existent plus là bas).



"Lorsque les ennemis s’attaquaient aux peuples Ndokama, le chef du village informé, invoquait les ancêtres et les panthères apparaissaient encerclant le village, et repoussaient par leurs miaulements et rugissements. Lorsque dans une maison un sorcier ou une personne de mauvaise intention entrait pour vouloir nuire, la panthère apparaissait pour l’influencer." (source : archives Bonepoupa 2). Mieux encore ! il paraît que la panthère empêchait les couples de se séparer... Elle apparaissait sur le chemin face à l'homme ou la femme qui décidait de partir.



Au Cameroun, les pangolins se font de plus en plus rares. À cause de l'homme... À cause du braconnage. On fait commerce de leurs écailles. Espèce menacée, les autorités du Cameroun organisent chaque année une campagne de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale du Pangolin.



Pour aller plus loin, vous pouvez bien sûr vous procurer l'album Les Petits contes des pourquoi d'Alain Serge Dzotap et Marie Novion aux éditions Albin-Michel Jeunesse. Vous pouvez aussi retrouver une sélection de livres pour explorer les légendes africaines sur le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse qui est un service spécialisé du département Littérature et art de la Bibliothèque Nationale de France.