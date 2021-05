"Les Livres ont la parole" : "1991" de Franck Thilliez

publié le 02/05/2021 à 08:03

Franck Thilliez, l'un des champions français du polar, publiera le 6 mai prochain 1991 aux éditions Fleuve Noir. Et ce nouveau thriller fera date, parce qu'il est formidable de bout en bout et parce que l'auteur du Syndrome E raconte la toute première enquête de son flic fétiche, le commandant Sharko.

Pourquoi, ce retour vers le passé ? "1991, c'était l'année de mes 18 ans, confie Franck Thilliez. Les lecteurs suivent Sharko depuis maintenant 15 ans. Mais on ne sait pas vraiment qui il est, pourquoi il est devenu policier ? Pourquoi il a cette obsession de la traque des tueurs ? Pourquoi il est au Quai des Orfèvres ? Sharko est plein de démons. En 1991, il a 30 ans. Aujourd'hui il en a environ 60, donc je me suis dit que j'allais donner un coup de jeune à mon personnage."

Pas de portable, pas d'informatique, pas d'ordinateur... 1991 nous plonge aussi dans une autre époque où un policier doit courir après les cabines téléphoniques pour contacter ses collègues... "1991 c'est une année de transition. Les ordinateurs sont là mais ils sont dans des cartons. Personne ne veut les utiliser, on ne veut pas changer de méthode. On garde les machines à écrire et le papier carbone", fait remarquer l'écrivain. Un bond dans le temps salutaire pour l'auteur et aussi pour les lecteurs qui échapperont ainsi aux angoisses liées à la pandémie actuelle.

"1991" de Franck Thilliez Crédit : Fleuve noir

Le choix du libraire :

Cap sur la Bretagne pour le coup de cœur du libraire. À Quimper, à la librairie Ravy, nous attend Jean-Michel Blanc qui nous conseille Le Vieux, le nouveau roman de Michel Rostain publié chez Calmann-Levy.

"Le Vieux" de Michel Rostain Crédit : Calmann-Lévy