En ce mois de mai, la jolie maison d'édition l'École des Loisirs lance l'opération "On fait mouche". Ces livres sont destinés aux enfants en première lecture, mais ils feront aussi le bonheur de celles et ceux qui veulent retrouver certains incontournables de la collection. La rédaction de RTL en a sélectionné vingt. Des incontournables de cette jolie collection qui fera le bonheur des petits comme des grands.

Tous ces romans sont disponibles en librairie. Notez que pour cette collection, l'École des Loisirs s'est associée à l'association La voix de l'enfant. Pour l’achat en librairie de deux romans de la collection Mouche, vous contribuerez à offrir 5.000 livres à l’Association la Voix de l’Enfant.



Voici notre sélection, attention, l'ordre est totalement lié au hasard. Le 20ème livre est aussi chouette que le premier !

1 - Dagfrid, des brioches sur l'oreille de Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son prénom, déjà. Et puis la vie de fille viking n'est pas franchement drôle : on a des tresses roulées en brioches sur les oreilles, on porte des robes trop longues, on fait sécher du poisson. D'ailleurs, on ne mange que ça, du poisson, et pas seulement les filles. Mais elles, en plus, elles ne peuvent même pas naviguer et découvrir l'Amérique. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que Dagfrid en a vraiment trop marre du poisson séché. Derrière l'histoire drôle et tendre se cache une autre intention, qui fait du bien, et aidera les plus jeunes à grandir : Dagfrid aborde avec humour et intelligence le sujet de la condition féminine, ici chez les Vikings mais qu'importe, ça marche sur tous les continents !



2 - Chien pourri à la plage de Colas Gutman et Marc Boutavant

L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle. Chien Pourri et son fidèle ami Chaplapla rêvent de vacances sur la Côte d’Azur. Par miracle, il reste une place pour eux à la Colonie des oubliés. Au programme : ramassage de détritus, Club Biquet et glaces au sable. De formidables vacances pourries en perspective ! Si vous ne connaissez pas Chien pourri, c'est un petit bijou à lire de toute urgence. Chien pourri nait en 2013 à l'Ecole des Loisirs. C'est un chien qui pue, terriblement bête et moche (Rantanplan a trouvé son descendant) mais terriblement affectueux. Il va former un drôle de tandem avec un chat baptisé Chaplapla. Dans le 1er tome des aventures de Chien Pourri, Colas Gutman écrivait : "Même comme paillasson à mi-temps, personne n'en veut. « Je suis un lacet sans chaussure, une casserole sans manche, un spaghetti sans tomate, un chien pourri pour la vie". Eh bien, ce chien a été adopté par les lecteurs, il est une vraie star de la littérature jeunesse, et cette aventure de Chien pourri à la plage est un classique à mettre entre toutes les mains (bien lavées).



3 - Une journée avec Mousse de Claire Lebourg

Ah ! Que la vie est douce, quand on est au bord de la plage, loin du tumulte du monde, avec le bruit des vagues pour compagnie. Elle est comme ça, la vie de Mousse. Le matin, il sort se promener sur le sable. Il se baigne dans l’eau fraîche. Et il attend que la marée vienne lui apporter les petits trésors du jour. Mais aujourd’hui, c’est un drôle de visiteur qui débarque dans son salon. Un visiteur vraiment inattendu… Mousse pourrait symboliser l'épicurien par excellence. Il aime sa vie solitaire, sans embrouille, sans mauvaise surprise. Il profite de la vie, sa vie bien tranquille. Quand débarque donc Bichon toutes les habitudes de Mousse vont être bouleversées. Cette histoire pleine de poésie et de tendresse, vous l'aurez compris est une ode à l'amitié qui va se nouer entre ces deux personnages.



4 - Akita et les grizzlys de Caroline Solé et Gaya Wisniewski

Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige, du silence. Et il y a Akita. C’est son anniversaire aujourd’hui, et tout est prêt pour ses sept ans : la robe aux perles de glace, les crêpes au sirop de bouleau… Mais des grizzlys pourraient bien troubler la fête. Chez Akita, ils surgissent sans prévenir. Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille dame aux mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. La glooglooka l’attend près du feu…

Ce roman aux illustrations magnifiques est un roman de passage, entendez par-là un roman où on assiste à une transformation, un passage... celui du monde de la petite enfance à l'enfance. Certains verront dans le grizzli de l'histoire ce personnage tapis au fond de nous, et que nous devons apprivoiser pour être plus fort. D'autres y verront un roman sur ces sentiments qu'on a parfois tant de mal à dompter et qui nous terrifient. Heureusement, Akita n'est pas seule. À lire dès 6 ans, et, si vous pouvez : lisez le avec vos enfants à voix haute... c'est une clef pour entamer de bien jolies discussions.

5 - Vive la vie, Gabie ! de Soledad Bravi

Gabi est une petite fille de sept ans. Ce qu’elle aime c’est jouer, dessiner, courir, sauter à la corde. Elle aime aussi inventer des histoires avec son chat, regarder les abeilles qui butinent. Avec Gabi, les journées sont pleines de vie et de rire. On a tous envie d’avoir une amie comme elle. Ce petit roman à lire tout seul dès 6/8 ans est une ode à la nature,



6 - L'arbre à tout de Julien Baer

Matthieu et son cousin Paul ont joué tout l’après-midi avec les jumelles Imane et Colombe. Ce qui serait bien maintenant, c’est un morceau de chocolat. Mais personne n’en a apporté. Seulement voilà qu’apparaît une plaquette au bout d’une branche. Est-ce qu’ils viennent de trouver un arbre à chocolat ? Il y a d’autres choses qu’ils aimeraient avoir. Ils essaient et... ça marche ! Il suffit de le vouloir et n’importe quelle chose apparaît. Ils ont trouvé un arbre à tout ! Mais tout, c’est beaucoup. Un roman qui évoque et interpelle avec tendresse sur la surconsommation, sur ce plaisir si éphémère de 'j'ai tout de suite". Soyons patients les enfants ! c'est ça le vrai plaisir !!



7 - L'anniversaire du chat assassin de Anne Fine

Un grand classique de la littérature jeunesse ! Je suis sous le choc. Que diriez-vous si, au lieu de fêter dignement votre anniversaire, vos maîtres organisaient une soirée entre voisins pour ce stupide Halloween ? Voilà des gens qui vous nourrissent, vous câlinent, vous font croire que vous faites partie de la famille, et qui préfèrent les fantômes et les vampires à leur propre chat ! Est-ce ma faute à moi si je suis né un 31 octobre ? Tuffy est en rogne mais bien décidé à organiser sa propre fête avec les matous du quartier. Tout bien considéré, la nuit d’Halloween convient comme un gant à l’anniversaire d’un chat assassin… Vous aimez rire ? Avec un chat cynique et sans scrupules ? Alors ce chat est pour vous !



8 - Pas de baiser pour maman de Tomi Ungerer

S'il y a quelque chose que Jo n'aime pas, c'est d'être embrassé par sa tendre mère - Madame Chattemite - surtout si c'est devant les copains. "Des baisers ! Toujours des baisers !", hurle Jo. "Je les déteste, je n'en veux pas ! Des baisers pour dire bonjour, bonsoir et merci ! Des baisers humides et poisseux, toujours des baisers !" Comment Madame Chattemite s'y prendra-t-elle désormais pour témoigner sa grande affection maternelle ? Ce roman est tout autant un bijou graphique (de part les illustrations de Tomi Ungerer) qu'un bijou littéraire. Voici donc une famille de chat où la relation chat-fils n'est pas vraiment au beau fixe. Tomi Ungerer s'amuse à montrer nos défauts, les nôtres ceux des humains, à travers cette famille de chats. Pari réussi ! Essai transformé !



9 - Porculus de Arnold Lobel

Victime de la propreté excessive de la fermière, Porculus, le goret qui aime tant "la boue si douce" fait une fugue vers la ville... Le voilà, qui, croyant retrouver sa boue, s'embourbe dans le ciment ! Porculus est un classique de la littérature. Publié une première fois en 2003, il est entré au panthéon des livres jeunesse. Pas de morale, pas de leçon de vie. Juste l'histoire drôle et tendre d'un cochon qui rêvait de retrouver... sa boue chérie.



10 - Grignotin et menthe à l'eau de Delphine Bournay

Grignotin et Mentalo se promènent au clair de lune. Grignotin est préoccupé : est-ce que Mentalo l'aime ? Comment il l'aime ? Un peu ? Bien plus ? Mentalo n'écoute pas, ce qui l'intéresse, c'est la belle lune. Il propose à Grignotin de s'asseoir un instant pour l'admirer. Mais Grignotin ne l'entend pas de cette oreille. La lune est en train de lui voler son ami. Alors il se fâche et plus rien ne tourne rond...



11 - Momo de Nadja

Tout Momo dans un seul livre. Voici réunies les trois histoires de ce dinosaure-alligator au fichu caractère : "Momo fait de la photo", "Momo ouvre un magasin" et "Mais qu'est-ce qu'il a Momo ?"



12 - Oscar et Carosse : La soupe de pâtes de Ludovic Lecomte et Irène Bonacina

Oscar est en os, car c’est un squelette. Tous les jours, pour fuir les chiens féroces, il court vers sa roulotte. Mais un matin, un petit chien reste devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe à partager. Aujourd’hui, c’est une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? Oscar a une idée… Un roman plein de poésie et qui mêle l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'amitié.



13 - Truc de fille ou de garçon ? de Clémentine du Pontavice

Jouer au foot, pleurer, danser, conduire un avion, faire des découvertes… Tout le monde peut le faire. Filles comme garçons. Chacun avec ses goûts, ses envies et son caractère.

Un petit roman pour faire tomber les barrières entre les filles et les garçons. Ben oui, quand on est une fille on a le droit d'aimer le foot, et pour les garçons aimer la danse ou la couture. Un roman réjouissant pour apprendre à mieux vivre ensemble !



14 - Après minuit. Tome 1 : trop de sel dans les pâtes de Clémentine Mélois et illustré par Rudy Spiessert

Tout a commencé à cause de mon père, qui avait mis trop de sel dans les pâtes. Avec Rosalie, ma petite sœur, ça nous a donné soif au milieu de la nuit. Et là, on a entendu un bruit à côté, chez la voisine qui est aussi notre maîtresse d’école. On est allé voir (même si Rosalie est petite) et on a découvert que notre maîtresse était un loup-garou ! Je peux vous dire que ça fait bizarre, un loup-garou qui porte une robe à fleurs et qui sent le parfum à la lavande. Mais ce n’était que le début, il faut que je vous raconte.



15 - Détective Bernique de Lili Scratchy

Il paraît que je suis bizarre. C’est ce que pensent mon père, ma mère, la maîtresse, ma sœur et même mon chat. Il n’y a que Jean-Roger, l’épicier du village, que ça ne dérange pas. C’est vrai que j’ai une passion un peu spéciale : j’adore les coquillages. Pas les manger, non, juste les observer. Et justement, il m’est arrivé quelque chose d’incroyable avec une bernique, un de ces petits chapeaux chinois accrochés aux rochers sur la plage. Difficile à croire ? Et pourtant. Voilà un joli roman pour parler des différences et de toutes ces passions qui animent les enfants, aussi futiles soient elles. Cela fait de ce livre un roman parfait pour ouvrir une discussion avec les plus petits. N'ayez pas peur d'être différents !



16 - Joker de Susie Morgenstern et Mireille d'Allancé

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses devoirs, etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire... Si vous avez aimé au cinéma Le cercle des poètes disparus, alors vous aimerez ce roman. Bien sûr, nous ne sommes pas en Angleterre et on ne martyrise pas les enfants dans cette histoire. Mais, il y a quelque chose de ce film avec ce vieux prof qui va ouvrir les yeux des enfants pour les aider à profiter de l'instant présent. Carpe Diem !



17 - Vérité, vérité chérie de Valérie Zenatti et Audrey Poussier

De mémoire de loup, on n’a jamais vu de petite louve aussi douée que Camille. Une moyenne de 30/20 à l’école, première en tout, première partout, même dans la cour de récré quand elle joue à chat ! Jusqu’au jour où le professeur de chasse lui donne un devoir qui lui hérisse le poil. Camille doit faire le portrait de son grand-père et elle est incapable d’écrire une seule ligne ! Elle ne sait rien de lui. Quand elle interroge ses parents à son sujet, ils évitent de lui répondre, comme s’ils lui cachaient quelque chose. Camille flaire un lourd secret. Qui était ce grand-père dont on ne veut rien lui dire ?



18 - Le hollandais sans peine de Marie-Aude Murail et illustré par Michel Gay

Vous avez de 6 à 9 ans, vous voulez réussir dans la vie et vous savez qu'il faut pour cela apprendre les langues étrangères. Mais vous ne voulez pas trop vous fatiguer. Alors lisez cette histoire, rencontrez Jean-Charles qui a pu, le même été, apprendre le hollandais, se faire dispenser de devoirs de vacances, se couvrir de gloire et jouer un bon tour à son papa.

Avec tendresse et une bonne grosse dose d'humour, Marie-Aude Murail va tout simplement vous aider les enfants à dédramatiser l'apprentissage des langues !



19 - Manu et Nono : Le dernier gâteau. de Catharina Valckx

Un petit roman plein d'humour et une belle histoire d'amitié. Manu et Nono sont deux copains, ils habitent dans une petite maison au bord d’un lac. L’un comme l’autre sont très gourmands : ils adorent les gâteaux et sont prêts à tout pour en manger, quitte à dire quelques mensonges. Un livre "double" puisqu'il contient deux histoires en un seul livre. Idéal pour lire seul dès 6 ans. Un livre avec une énorme dose d'amitié et surtout beaucoup d'humour. Un livre parfait à glisser dans une valise pour les vacances. Et surtout ... à lire comme un grand dès 6 ans.



20 - Krol le fou de Sigrid Baffert et illustré par Aurore Callias.

Une belle histoire d'amitié entre un petit garçon et un oiseau. Le petit garçon, c'est Edgar. Il aime s’asseoir sur un banc après l’école et scruter l’océan. Là, au moins, il est tranquille. Un jour, un oiseau se pose près de lui et se met à lui parler. Ce n’est pas n’importe qui : c’est Krol, un fou de Bassan. Krol aussi aime le calme, et rester à l’écart de son clan. Or il a un service très important et très spécial à demander à Edgar. Mais rendre service à un fou, est-ce bien raisonnable ? À lire dès 6 ans. Ce roman, touchant, est avant tout une jolie histoire d'amitié entre un petit garçon et un oiseau (un peu fou). Une histoire de confiance et d'affirmation de soi.