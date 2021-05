Saison 2 - 36. "La Jeune fille plus sage que le juge" : un conte captivant

publié le 05/05/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : La Jeune fille plus sage que le juge, un conte roumain traditionnel.

"La fille aînée de ce paysan a plus d’esprit que quiconque. Quand son père se fait entourlouper par un voisin, elle le pousse à aller voir le juge du village. Celui-ci désire alors connaître l'ingénieuse jeune fille ; il la rencontrera, et elle deviendra sa femme après avoir résolu une énigme. Un jour, devant quitter la maison pour quelque temps..."



La Jeune fille plus sage que le juge, de Mariana Cojan-Negulesco, illustré par Cécile Becq, lu par Andréa Khylia, de la bibliothèque Pierre Veilletet, du quartier de Caudéran, à Bordeaux.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.