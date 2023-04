Succès pour l'édition 2023 du concours du Premier Roman jeunesse Gallimard Jeunesse

Créé en 2013, le Concours du Premier Roman Jeunesse Gallimard Jeunesse s'adresse à celles et ceux qui écrivent sans jamais avoir été publiés. La 5e édition, lancée en décembre 2022 vient d'entrer dans une nouvelle phase, chaque "candidat" avait jusqu'au 31 mars pour déposer son manuscrit sur le site Gallimard Jeunesse. Résultat : 1458 manuscrits ont été envoyés ! Proche du record de 1519 manuscrits en 2021 (juste après le 1er confinement). Chaque autrice et auteur devaient proposer un roman de 120.000 signes (80 pages) minimum.

Quelle thématique domine ?

Une grande majorité s'inscrit en "littérature de l'imaginaire", ce qui englobe le fantastique, les dystopies etc. Tout ce qui fait rêver le jeune lecteur. D'après le pointage de Gallimard jeunesse "l'imaginaire" représente à peu près 70% des manuscrits, avec des romans qui s'adressent à un public jeune adulte... au-delà de 15/16 ans si vous préférez.

Beaucoup d'auteurs ou beaucoup d'autrices ?

Une grande majorité de femmes : 75% environ d'écrivaines, ça c'est un peu commun à toutes les éditions du concours, beaucoup sont d'ailleurs enseignantes ou étudiantes en lettres. La tranche d'âge majoritaire est 20-35 ans, mais cette année on note aussi beaucoup de textes écrits par des lycéens... le plus jeune écrivain a...12 ans !

Et maintenant ?

Le comité d'éditeurs et éditrices qui lit chez Gallimard Jeunesse est en train de sélectionner 3 romans, 3 finalistes.

C'est un jury qui désignera le ou la grande gagnante dont le premier roman sera édité en fin d'année 2023 au moment du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Le concours fêtera alors ses 10 ans d'existence.



La première fois c'est Christelle Dabos qui l'a emporté, elle est depuis devenue une écrivaine jeunesse incontournable avec sa saga La Passe-Miroir. 4 tomes plus 1,3 million d'exemplaires vendus en France et traduit à ce jour en 21 langues.

Ici et Seulement Ici Crédit : Gallimard Jeunesse

Christelle Dabos qui publiera dans quelques jours un nouveau roman baptisé Ici et seulement ici, très loin de la passe miroir, c'est une plongée assez surprenante et très déroutante dans le monde du collège avec ses codes, ses leaders, ses loosers, ses règles absurdes, et toute la violence de ce monde qu'on découvre en sortant du primaire. C'est un texte très littéraire assez troublant et qui ne laissera personne indifférent. Christelle Dabos révèle ici une autre facette de son talent avec "un récit choral envoûtant sur le monde du collège, entre hyperréalisme, poésie et fantastique contemporain."





Ici et seulement ici à lire dès le 13 avril aux éditions Gallimard jeunesse.



