Le Concours du premier roman jeunesse Gallimard-Télérama-RTL bat un record

publié le 06/04/2021 à 10:31

Depuis 2012, les éditions Gallimard jeunesse, le magazine Télérama et RTL s'associent tous les deux ans pour tenter de dénicher un nouvel ou une nouvelle autrice jeunesse. Lancé à l'occasion des 40 ans de la maison d'édition, le concours a offert à des autrices comme Christelle Dabos, Lucie-Pierrat Pajot ou encore Kamel Benaouda la possibilité d'éditer (avec un immense succès) leur premier roman jeunesse.

En 2012 au lancement de ce concours 1362 manuscrits avaient été envoyés sur la plateforme mise en place par Gallimard Jeunesse. En 2021, record battu puisque ce sont 1.539 manuscrits qui ont été envoyés, dont 500 pendant les deux derniers jours du concours.

Pour Thierry Larroche, le directeur éditorial bandes dessinées et littérature jeunesse chez Gallimard, c'est un énorme succès qui a peut-être une explication : "On est devant une montagne de manuscrits cette année avec 1.539 romans envoyés, c'est-à-dire nettement plus que les éditions précédentes où on tournait autour de 1.000 manuscrits. Je crois vraiment que les confinements successifs ont donné du temps d'abord, l'envie, le plaisir d'écrire et clairement il s'est passé quelque chose en 2020 qui explique le nombre des manuscrits."

Concours du 1er roman Jeunesse Crédit : Gallimard Jeunesse

Les autrices dominent largement

Il va falloir un petit peu de temps pour lire ces 1.539 manuscrits, mais des tendances se dégagent déjà poursuit Theirry Larroche : "Il y a des choses qui se dégagent d'ores et déjà et pour le coup, c'est assez similaire aux éditions précédentes avec 80% de femmes qui y participent. La littérature de l'imaginaire domine largement avec 75% des textes qui ont un lien avec le fantastique".

Il précise : "Du côté des auteurs et autrices, on note qu'ils sont dans la tranche d'âge 19-45 ans. Ce qui me fait envie, comme toujours, c'est d'être surpris par un auteur, par une voix, par quelque chose qu'on n'attend pas. Par quelqu'un qui va déployer tout un univers. Le concours est né au départ pour les 40 ans de Gallimard Jeunesse, on arrive bientôt aux 50 ans de Gallimard Jeunesse et ce concours va, lui, continuer encore longtemps."

Que va-t-il se passer maintenant ?

L'équipe éditoriale de Gallimard Jeunesse, mais aussi des lecteurs vont lire ces 1.539 manuscrits pour en choisir 3. Au début de l'été le jury désignera le grand gagnant parmi ces 3 manuscrits. Le nouveau roman jeunesse sera alors publié au moment du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil le 2 décembre prochain.