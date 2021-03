publié le 12/03/2021 à 20:05



Sarah Knafo est une toute jeune enseignante, Alexandre Galien, un jeune auteur de romans policiers, accessoirement également professeur. Tous les deux se sont rendu compte que si, comme eux, la plupart de leurs collègues donnent des listes de lecture à leurs élèves, il n’existe pas de site Internet capable de recommander des livres, comme on recommande des séries ou des films en fonction de ses goûts et centres d’intérêt.

Qu’à cela ne tienne ! Après avoir élaboré une liste d’ouvrages incontournables à lire, Sarah et Alexandre ont fait développer un moteur de recommandation digital : le site Internet Alexandre & Aristote était né. En répondant à quelques questions ciblées, l’internaute se voit proposer les ouvrages issus de la sélection qui ont le plus de chances de lui plaire.

Alexandre et Aristote recommande les livres qui vous ressemblent Sarah Knafo





Le but bien évidemment, est de contribuer à donner ou redonner goût à la lecture au plus grand nombre, et en particuliers aux collégiens, lycéens, et étudiants. En effet, la culture générale, que la lecture contribue à développer, est un critère important d’évaluation lors du parcours universitaire et scolaire. Mais c’est aussi et surtout un facteur d’épanouissement personnel, sans oublier le côté divertissant et enrichissant de la littérature au sens large.

Quant à ceux qui se demanderaient pourquoi le site Internet s’appelle Alexandre et Aristote, et non pas Sarah et Alexandre, la réponse est toute simple ! Aristote était en effet le précepteur... d’Alexandre le Grand. Sarah Knafo et Alexandre Galien, qui sont derrière ce projet totalement désintéressé car associatif, apolitique, et à but non lucratif, restent donc discrètement dans l'ombre du moteur de recommandation de livres qu’ils ont imaginé et créé.