"Rosemonde Tu parles d'un prénom" : une belle histoire pour apprendre à accepter les différences

Saison 3 - 101. "Rosemonde, Tu parles d'un prénom" : une histoire tendre et drôle pour parler de la différence

Saison 3 - 101. "Rosemonde, Tu parles d'un prénom" : une histoire tendre et drôle pour parler de la différence

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour...

Découvrez le tome 1 des aventures de Rosemonde une petite fille au caractère bien trempé et son chien qui veille sur elle, l'ami Charlus. Rosemonde est une série de livres que l'on doit à Didier Lévy (auteur) et Ronan Badel (qui croque avec malice Rosemonde et Charlus). L'histoire est lue par Charlie Jeulin, de la bibliothèque Charlotte Delbo à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne.

"Un jour Rosemonde se réveille et n'aime plus son prénom. Quelle idée de s'appeler Rosemonde ! Un vrai prénom de mémère. C'est décidé, avec son ami Charlus, le chien, elle part en quête d'un nouveau prénom à son image. Mais comment la-fille-qui-ne-veut-plus-s'appeler-Rosemonde peut-elle incarner toute sa personnalité en un seul mot ?

Rosemonde et son ami Charlus Crédit : Ronan Badel / Albin Michel Jeunesse

Une ode à l'audace qu'il faut parfois avoir pour accepter nos différences et nos libertés.

À partir de 4 ans.

Pour les enseignants et enseignantes qui souhaitent utiliser cette histoire en classe :

Le tome 1 de Rosemonde est un très beau et simple point de départ pour aborder le thème des différences. Rosemonde ne s'aime pas, ne s'aime plus. Et pourtant son prénom n'est pas si moche ! C’est même ce qui fait sa différence, et qui fait que Rosemonde est un petit personnage attachant de la littérature jeunesse.

Ce n'est pas toujours simple de discuter avec les plus petits des "différences", mais il existe heureusement des ressources bien utiles pour vous aider. Des livres évidemment, voici une liste non exhaustive :

T-Vegi Crédit : Gallimard Jeunesse

T-Vegi Le petit tyrannosaure dévoreur de légumes aux éditions Gallimard Jeunesse. "Alex le T-Rex pousse de terribles grondements. Et quand il montre les dents... c'est terrifiant! Pourtant, ses amis se moquent de lui. Car au lieu d'engloutir des montagnes de steaks, Alex se régale de gâteaux à la carotte et de pastèque !" le site Gallimard jeunesse propose pour ce livre des fiches "enseignants" accessibles sur ce site. Accès Gratuit.

Mon ami Crédit : Albin Michel Jeunesse

Mon ami, écrit par Astrid Desbordes et illustré par Pauline Martin, paru chez Albin Michel Jeunesse. "Toujours vêtu d’un pull vert, ce Sam n’est pas du genre à se mêler aux jeux des autres. Forcément, il intrigue. Qui peut préférer regarder les nuages à jouer à l’épervier ? Archibald décide de lui donner sa chance. Et Sam lui prête son regard : dans un nuage, il voit un dragon ; dans une toupie, un cyclone. Or il suffit que Sam soit malade une semaine pour qu’Archibald perçoive l’absence criante de ce point vert dans la cour. À son retour, c’est l’amitié scellée, entre deux enfants résolument différents."

Narvie n'est pas comme les autres Crédit : Circonflexe

"Narvie vit sous l'océan, au milieu des narvals. Seulement voilà, Narvie se sent différent. Un jour, un courant l'emporte jusqu'à la terre. Il croise alors une étrange créature, à qui il ressemble particulièrement. Narvie découvre alors qu'il est… une licorne ! Mais alors, choisira-t-il d'être un narval de terre au milieu des licornes ou une licorne de mer au milieu des narvals ?" Editions Circonflexe.

La nuit tous les chats Crédit : Editions MeMo

"La nuit, tous les chats sont gris… comme les frères d’une même famille. Le jour, ils mettent chacun leurs habits, là-bas ou ici. Mais quand vient la nuit, ils redeviennent gris, avec ou sans habits.



Dans ce nouvel album, Claire Garralon délaisse ses canards pour retrouver ses chats, mais tout n’est plus noir et blanc. À travers un texte simple, elle raconte l’unité de ceux-ci quelques soient leurs différences. Miroir de l’humanité, ils se disputent, s’aiment, vivent diversement mais quand la nuit revient, tous font partie de la même grande famille." Editions MeMo.

Roger sans coquille Crédit : Editions Panthera

"Roger est différent, complètement différent des autres escargots. Il aime la vitesse, il ne bave pas, mais surtout il déteste sa coquille déformée qui lui vaut les moqueries de ses camarades. Dans son village, à Escargot Land, on ne l'accepte pas comme il est.

Un jour, lassé des jugements incessants, il quitte les Escargolandais avec Jean-Pierre, son grand-père adoré. Sur leur route, ils rencontrent d'anciens compagnons marginaux de Jean-Pierre et aidé de ces personnages hauts en couleur, Roger va petit à petit découvrir qui il est vraiment ! ". Éditions Panthera. Auteur Charles Dutertre.



Un grand classique réédité aux Editions Gallimard Jeunesse :

Le vilain petit canard Crédit : Gallimard Jeunesse

"Parce que la vie est dure… mais qu’elle peut réserver bien des surprises ! Une cane voit enfin éclore le dernier de ses œufs. Mais ce petit ne ressemble en rien aux autres, et elle le trouve bien grand et bien laid... Peut-être le plus célèbre des contes d'Andersen, somptueusement illustré. P