"Le Grand Lémurien" : un conte plein de sagesse pour prendre confiance en soi

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...

Découvrez Le Grand lémurien, tiré de Contes pour prendre confiance en soi de Jacques et Valéria Salomé, illustré par Justine Brax. L'histoire est lue par Céline Degive de la bibliothèque de Trangé dans la Sarthe.



"Si la confiance en soi prend avant tout racine en chacun de nous, elle se consolide grâce à l’écoute, la bienveillance et la tendresse des autres. Valeria et Jacques Salomé insufflent leur poésie, et Justine Brax la douceur et la délicatesse de son trait, dans les histoires singulières et pourtant familières de cinq petits animaux en quête de confiance.

Un formidable recueil de contes inédits pour inviter le lecteur à cultiver sa confiance en soi."

À partir de 3 ans.

Céline Degive lit "Le Grand Lémurien" Crédit : Laurent Marsick / RTL

Pour les enseignants qui souhaitent utiliser ce conte en classe quelques infos utiles :

Comme d'autres espèces, le Lémurien est en danger. Madagascar, dans l'océan Indien, est un éden de forêt tropicales et de mangroves aujourd'hui menacé par l'Homme. Chaque année, entre 50 et 100.000 hectares de forêt disparaissent, brûlés pour en faire des terres de cultures et de pâturages et décimées par des trafiquants de bois précieux.

Des lémuriens

95% des lémuriens sont menacés d'extinction à cause de la disparition de leur habitat naturel. Les lémuriens sont les victimes collatérales de ce pillage de la forêt. Mais les victimes directes aussi du comportement des trafiquants qui les tuent pour se nourrir. "Ils coupent tous les arbres et ils n'en laissent qu'un au milieu. Et le lémurien, cerné, ne peut plus se sauver. Et les braconniers secouent l'arbre où il se trouve. Il tombe et se fait capturer", explique Cyril Nabé Tovolahy, l'un des patrouilleurs malgaches qui tentent de protéger les primates.

En 60 ans, près de la moitié des forêts naturelles malgaches a disparu. D'après les ONG de protection de la faune sauvage, la survie de dizaines d'espèces de lémuriens, dont la population est inférieure à 10.000 individus n'est plus assurée. Un combat que les autorités ont bien du mal à mener dans l'un des pays les plus pauvres de la planète.

>> Lis-moi une histoire est un podcast présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive.

