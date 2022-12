Noël 2022 : Amandine Bégot et Yves Calvi lisent "La Danse d'hiver"

"La Danse d'hiver" de Marion Dane Bauer et Richard Jones

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez La Danse d'hiver, de Marion Dane Bauer et Richard Jones. L'histoire est lue par Yves Calvi et Amandine Bégot.

"Les premiers flocons tombent du ciel... il est temps pour le renard roux de se préparer à l’hiver. Mais que faire ? L’écureuil le presse de rassembler le plus de noisettes possible, l’oie de s’envoler vers le Sud, l’ours d’hiberner… Mais le renard n’a pas sommeil. Sa rencontre avec un congénère va lui apporter une réponse : quand la neige tourbillonne, le mieux est de l’imiter, et de se mettre à danser…"

À partir de 4 ans.