"Renaud, Putain d'Expo !", une immersion réussie dans l'univers de Renaud

publié le 13/10/2020 à 11:15

Le frère jumeau de Renaud, David Séchan qui a eu l'idée de cette Renaud, Putain d'Expo !, qui nous fait découvrir le destin de cet enfant dont la famille était convaincue dès son plus jeune âge qu'il serait artiste. Il suffit de lire les lettres pleines d'humour que Renaud adressait à ses frères, de découvrir son roman, écrit à 8 ans : Arsène lampion et commissaire Maigrelet, de voir ses dessins notamment sa BD remake de Lucky Luke.

Renaud ne sera pas écrivain comme son père, il sera chanteur. Mais attention, pas n'importe quel chanteur : Sur sa première carte de visite exposé au musée de la musique, il écrit "Renaud chanteur énervant". Il y a tout d'abord ce film en noir et blanc où l'on surprend Renaud à 2 ans fouillant dans les poches de la veste de son père pour dénicher le paquet de cigarettes et en mettre une à sa bouche. On comprend que son goût pour la cigarette remonte à très loin.

La putain d'expo de Renaud fera plaisir à tous les groupies du chanteur qui verront sa première moto, sa première guitare, son premier accordéon, son blouson en cuir clouté "Lolita", tout comme les maquettes des décors magnifiques de ses spectacles, imaginés par Gérard lo Monaco comme la pochette du disque La belle de mai.

Les dessins de Renaud pour "Charlie Hebdo" exposés

En plus de ces dessins pour le journal, on voit aussi comment les auteurs de bandes dessinées ont illustré ses chansons. Et on redécouvre Renaud acteur puisqu'il a tourné Germinal en 1993. Claude Berri lui avait proposé le rôle d’Étienne Lantier parce que son grand-père maternel était mineur à 13 ans. Il y a également Renaud l'activiste et ses combats humanistes que vous découvrirez à la Cité de la Musique.