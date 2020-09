publié le 08/09/2020 à 10:51

Nous vous parlons ce matin de l'exposition Picasso et la bande dessinée que l'on peut voir au musée Picasso à Paris (exposition inédite de Vincent Bernière et Joan Popelard jusqu'au 3 janvier prochain). Le peintre s'est-il lancé dans la bande-dessinée ? C’est un des regrets de Picasso. Lui qui a tout fait mieux que tout le monde, n’a pas fait une vraie bande dessinée. Il s'y est tout de même essayé… Et une tentative de Picasso, c’est déjà très intéressant. Mais un échec, ça vaut de l’or.

Picasso a bel et bien raconté des histoires mêlant l'image à l'écrit. Vous verrez au musée un grand nombre de ses dessins de sa jeunesse espagnole dans lesquels il met en scène ses amis, et quand il arrive à Paris il continue avec ses amis artistes. Notamment avec un de ses meilleurs amis, le poète Max Jacob, en 1903. Max est devenu le héros de plusieurs planches humoristiques de Picasso.

L'intérêt de Picasso pour la BD date de l'enfance, comme pour tout le monde. La tradition des images séquencées est ancienne en Espagne. Mais c'est à Paris que Picasso s'intéresse vraiment à ce qui n’est alors pas du tout considéré comme un art. Sauf qu’entre les mains de Picasso, tout fait art. En 1905, il rencontre une de ses grandes mécènes, la riche américaine, Gertrude Stein, poétesse, collectionneuse d'art qui lui achète une grande partie de sa production et lui commande son portrait. Il semble que ce soit grâce à elle que Picasso découvre les comics américains. Picasso les a même collectionnés et comme il s'appropriait tout, il s'est donc approprié les codes de la BD. Une des plus belles planches de Picasso a pour titre Songe et Mensonge de Franco, elle est réalisée en 1937, comme Guernica.

Picasso comme sujet de la BD

Si Picasso n'a pas fait de bande dessinée à proprement parlé, en revanche, il est présent dans un nombre incalculable de bandes dessinées. Et comment en serait-il autrement, lui qui est partout ? En bande dessinée, il y a la série Pablo de Julie Birmant et Clément Oubrerie sacrée grand prix RTL de la bande dessinée en 2012 et dont certaines planches sont dans l'exposition... Mais Picasso est apparu dans la bande dessinée dès 1934 grâce à Hergé dans Les exploits de Quick et Flupke. Flupke milliardaire possède des sculptures de Rodin, et des tableaux de Rubens et de Picasso....

Plus tard en 1971 c’est Marcel Gotlib dans le deuxième tome de ses Rubrique à Brac qui le fait participer à l'émission Tac au tac. En 1973 à la mort de Picasso, Reiser signe plusieurs dessins humoristiques pour Charlie Hebdo, comme celui dans lequel il représente Picasso léguant ses cheveux aux marchands de pinceau... Edgard P. Jacob fait référence à Picasso dans Blake et Mortimer. Art Speigelman le fait surgir dans une bande dessinée policière, et Milo Manara, qui adore Picasso, dessine une histoire courte inspiré du Vieux guitariste aveugle, une peinture de la période bleu de Picasso, c'est la première œuvre que Manara a découverte de Picasso, il avait 14 ans...