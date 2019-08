publié le 23/08/2019 à 13:02

"Mon cœur ? On sort ce soir ? On va aller manger dehors". C'est sous l'apparence très réaliste d'une petite discussion de couple que commence la vidéo de l'humoriste Inès Reg. Une jeune femme se maquille pour sortir lors d'un rendez-vous romantique avec son petit ami Kevin qui, lui, ne trouve rien de mieux à proposer à sa belle qu'un "McDo ou des tacos". Il n'en fallait pas plus pour déclencher l'ire de la dulcinée.

"McDo, Kevin ? La veste que j'ai sur moi, 35 euros. Le débardeur Mango, 20 euros. Le pantalon Uniqlo, 25 euros. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles ?, s'énerve-t-elle face caméra. Les calculs sont pas bons Kevin ! C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?!"

Et la jeune femme, qui reprend tous les codes d'une blogueuse mode et lifestyle, d'expliquer à son radin de petit ami : "Où est-ce qu'on habite Kevin ? Je veux des moulures au plafond, Kevin ! On habite dans le 9-3. C'est ça que tu m'offres ?" Le jeune homme a une réponse toute trouvée : "Oui, ben, gagne plus d’oseille..."

Naturellement, il ne s'agit pas d'une vraie dispute mais d'une mise en scène de l'humoriste qui a l'habitude de régaler son public de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Originaire de La Grande Borne à Grigny, membre du Jamel Comedy Club et âgée de 26 ans, Inès Reg a brillé lors du Marrakech du Rire 2019 et se produira au République à Paris du 14 septembre 2019 au 21 décembre 2019. Kevin est aussi un humoriste et le co-auteur de la jeune femme, Kevin Debonne, il apparaît dans de nombreuses vidéos des chaînes de la comédienne.