Pourquoi Anne Frank est-elle le symbole des enfants victimes de la barbarie nazie ?

L'histoire d'Anne Frank. Elle est devenue le symbole des enfants victimes du nazisme. Née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne sous la République de Weimar, Anne Frank est décédée en février ou mars 1945 à Bergen-Belsen en Allemagne nazie. La jeune adolescente est connue pour avoir écrit un journal intime. Celui-ci a été rapporté par la suite dans le livre Le Journal d'Anne Frank (1947).

Anne a 4 ans lorsqu'elle fuit l'Allemagne nazie. Mais peu à peu, la haine des juifs gagne les Pays-Bas et la famille d'Anne doit se cacher afin d'échapper aux camps. Contrainte à vivre recluse et dans l'angoisse d'être trouvée, Anne cherche le réconfort dans l'écriture de son journal. L'histoire d'Anne Frank est à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection "Les Grandes vies".

Anne Frank

