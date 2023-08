Frida Kahlo : comment l'artiste mexicaine est devenue une icône féministe

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.



L'histoire de Frida Kahlo. Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón est une artiste peintre mexicaine, née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Coyoacán, et morte au même endroit le 13 juillet 1954. C'était une femme libre à la vie cabossée. L'une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle.





Pourquoi Frida Kahlo est-elle une icône ? Frida surmonte les souffrances physiques que son corps brisé lui inflige et de très nombreuses épreuves grâce à ses tableaux audacieux. Son art est le reflet de ses émotions et de son intense personnalité. Marquée par la révolution mexicaine, Frida reste toute sa vie politiquement engagée.

Texte Isabel Thomas, illustré par Marianna Madriz.









Frida Kahlo Crédit : Gallimard Jeunesse

