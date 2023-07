Qui était Maya Angelou, poétesse et infatigable militante des droits civiques ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Maya Angelou. Maya Angelou, née Marguerite Annie Johnson le 4 avril 1928 à Saint-Louis (Missouri) et morte le 28 mai 2014 (à 86 ans) à Winston-Salem (Caroline du Nord), était une écrivaine, poète, essayiste, actrice, professeure d'université. "Elle a grandi aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. À l'âge de 16 ans, elle devient la première femme noire contrôleuse de tramway. Plus tard, elle abandonne une carrière prometteuse de chanteuse/danseuse, pour écrire des poèmes, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre et des autobiographies. Elle est l'auteure du célèbre «Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage», véritable hymne à la liberté. Elle s'est battue auprès de Vuzumi Make, Malcolm X et Martin Luther King Jr. contre la ségrégation raciale dans le monde entier. Ayant pris conscience du pouvoir des mots, elle met ses talents d'écrivain et d'oratrice pour lutter pour l'égalité des droits civiques entre les Noirs et les Blancs."

Texte de Danielle Jawando, lllustré par Noa Snir.



Maya Angelou Crédit : Gallimard Jeunesse

