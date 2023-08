Qui a inventé le K-Way, ce vêtement de pluie iconique ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire du K-way. Il fait partie de ces objets iconiques du quotidien, dont le succès a été phénoménal entre 1965 et 1992 avec 45 millions de K-Way vendus. Un vêtement dont la vie a été relancée par un sketch de Dany Boon : "C'est imperméable mais à l'intérieur tu es tout trempé".

L'histoire du K-Way est tirée de Design 40 objets iconiques du quotidien, livre dans lequel vous pouvez découvrir 40 objets design à travers les histoires insolites et révolutionnaires de leur création.

"Au-delà de chaque objet du quotidien se cache un designer ingénieux et un processus de création fascinant. Mais, qui connaît le designer dissimulé derrière le projet? Qui en devine le processus de création? Car au-delà d'un siège, d'une gourde ou d'un skate se lisent des innovations techniques et technologiques, mais aussi sociales, économiques ou environnementales. Dans cet ouvrage, histoires, anecdotes, descriptions apportent des éclairages tout autant sur le Bic 4 couleurs que sur le K-way, sur la tente 2 secondes que sur la Fiat 500, sur le verre gigogne que sur le tabouret Tam-Tam !"

Texte Cloé Pitiot, illustré par Le Duo.







Design Crédit : Gallimard Jeunesse

