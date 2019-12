Pierre Soulages se confie avant son exposition au Louvre

publié le 02/12/2019 à 11:01

Pierre Soulages est le peintre français vivant le plus célèbre au monde. Le musée du Louvre lui consacrera une rétrospective à partir du 11 décembre, à 13 jours de ses 100 ans. À cette occasion, RTL est allée à la rencontre de l'artiste, dans son atelier de Sète. Un atelier à l'ordre monacal.

Au moment de l'entretien, Pierre Soulages était accompagné de son épouse Colette, et venait de terminer une toile qui devrait figurer au Louvre. "J'aime peindre. Ce qui ne veut pas dire magner le pinceau et la toile", explique le peintre. L'exercice comporte aussi "un élément de concentration, de réflexion". "De ce côté là, rien n'a changé", confie-t-il.

Du côté des œuvres produites, il travaille toujours avec "la lumière réfléchie par les états de surface d'une couleur qu'on appelle 'noir'". Une couleur qui lui est chère, bien qu'il assure que "le noir absolu, ça n'existe pas". "Si ça existe, on ne le voit plus", affirme le maître. Pierre Soulages ne sera que le troisième peintre à avoir une exposition au Louvre de son vivant, après Pablo Picasso et Marc Chagall.